Marché de l’impression : ce que réserve 2025

L’industrie de l’impression n’est plus seulement une question de toner sur du papier, mais de plus en plus de l’infrastructure qui l’entoure – à la fois les installations sur site que dans le cloud.

Chaque semaine, la rédaction de ChannelBiz donne la parole à un spécialiste IT et Tech, qui apporte un éclairage plus personnel sur l’actualité et les tendances du Channel. Cette semaine, c’est Jason Cort, directeur de la planification produit et du marketing chez Sharp Europe, qui se prête à l’exercice.

Au cours des 12 prochains mois, les entreprises devront s’adapter à un environnement en plein essor, façonné par l’intelligence artificielle (IA), l’automatisation, le développement durable, le cloud computing et les exigences en matière de sécurité informatique. Il y a des défis à relever, mais aussi des technologies de pointe pour transformer et élever l’innovation sur le lieu de travail.

Automatisation et intégration de l’IA

L’automatisation est implantée de longue date dans les parcs d’imprimantes et contribue à la transformation des lieux de travail. L’intégration de scanners permet la digitalisation des flux opérationnels, dépassant ainsi la simple fonction d’impression.

Plutôt que d’assister à des changements de tendance majeurs, nous assistons à un accroissement continu des capacités. Cette évolution est en partie due à l’IA, qui permet de réaliser de manière semi-automatique des intégrations et des configurations auparavant assez complexes. Par exemple, l’IA automatise la création de workflows qui auraient autrefois nécessité l’intervention d’un concepteur ou auraient été codés manuellement. Ces processus d’IA réduisent la complexité et les coûts pour les entreprises.

À l’avenir, les systèmes d’impression assistés par l’IA pourraient améliorer l’efficacité des appareils en sélectionnant des modes d’alimentation optimaux pour rationaliser la consommation d’énergie. Ils peuvent également prévenir les besoins de maintenance de systèmes multifonctions, ce qui permet de minimiser les temps d’arrêt et d’éviter les réparations en urgence, souvent coûteuses. L’IA pourrait être utilisée pour adapter de manière autonome le meilleur type d’impression – noir et blanc ou basse résolution, par exemple – selon le contenu du document, ce qui permettrait l’économie de coûts et de ressources. En outre, l’IA sera en mesure d’améliorer la qualité de scan et même de résumer les documents numérisés pour fluidifier les modes de travail.

Les enjeux liés au développement durable se renforcent

Sur le lieu de travail, les questions environnementales ne sont plus considérées comme un avantage compétitif mais comme un fondement des activités de l’entreprise. Cette tendance influence fortement les décisions des clients, tout en étant façonnée par des exigences réglementaires plus larges.

Les fabricants adoptent progressivement les plastiques recyclés au cours de la phase de construction, certains appareils en contenant maintenant jusqu’à 50 %. Nous constatons également une forte réduction des déchets d’emballage. De nombreux signes concrets prouvent que le secteur de l’impression évolue vers des modes de production plus intelligents.

Les fournisseurs d’impression ne sont pas les seuls à intégrer les sujets liés au développement durable ; les utilisateurs finaux y ont également leur part. L’utilisation d’outils par les salariés tels que les tableaux de bord qui les aident à comprendre leur impact sur les émissions de carbone, permet de contrôler l’impact de l’entreprise sur l’environnement. Cette tendance permet aux entreprises se conformer à des réglementations plus strictes, telles que la directive sur les rapports d’entreprise sur le développement durable (CSRD), entrée en vigueur en janvier 2024.

Intégration des infrastructures de cloud computing

Le cloud computing reste une tendance que les PME vont adopter. En conséquence, les entreprises ne sont plus des unités indépendantes, mais connectées à une infrastructure informatique plus large, souvent détenue et gérée par des tiers. Cependant, à mesure que les entreprises se tournent vers le cloud, le secteur de l’impression doit veiller à ce que les appareils et les workflows s’intègrent de manière fluide et sécurisée dans cet environnement. Les périphériques d’impression faisant désormais partie d’un écosystème informatique élargi, il est impératif qu’ils soient compatibles avec des services de plateformes plus vastes.

Les imprimantes multifonctions deviennent des pôles numériques au sein des entreprises et le cloud computing pose des défis supplémentaires en matière de cybersécurité. Pour y remédier, de nombreux fabricants d’appareils adoptent l’architecture Zero Trust (ZTA), dans laquelle l’authentification de l’utilisateur par des fournisseurs d’identité garantit un cadre sécurisé. Le modèle de cybersécurité Zero Trust est basé sur le principe « ne jamais faire confiance, toujours vérifier » et exige une authentification continue, une autorisation et des contrôles d’accès stricts pour tous les utilisateurs, appareils et applications, quel que soit leur emplacement.

Cybersécurité : des mesures primordiales pour la protection des équipements

Les imprimantes évoluent vers des solutions IoT sécurisées, nécessitant le chiffrement et la conformité aux normes telles que NIS2 et la directive européenne 2014/53/EU, dite RED (Radio Equipment Directive). La directive européenne NIS2 va changer la façon dont les entreprises s’engagent et réagissent aux problématiques de cybersécurité en interne. La directive impose aux entreprises d’optimiser leur cyber-résilience, c’est-à-dire leur capacité à prévenir les cyber-incidents, à y résister et à s’en remettre. La directive RED garantit que les appareils connectés vendus dans l’UE répondent aux exigences essentielles en matière de santé, de sécurité et d’environnement, et qu’ils sont compatibles avec la politique de l’UE en matière de spectre radioélectrique.

