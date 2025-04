Cyber : Secuserve présente cinq nouveautés au Forum InCyber 2025

Des annonces qui traduisent une volonté d’enrichir son portefeuille de services en réponse aux besoins de sécurisation, de conformité réglementaire et de sensibilisation des utilisateurs.

Messagerie, conformité et sensibilisation au cœur de l’offre Secuserve

La nouvelle version de la solution e-securemail proposera une intégration avancée dans l’environnement Microsoft 365. Cette mise à jour vise à améliorer l’expérience utilisateur tout en renforçant la sécurité des communications par email au sein de l’écosystème Microsoft.

SECUSERVE lancera également un module de gestion des signatures électroniques et des campagnes de communication sortantes. Cette fonctionnalité doit permettre aux entreprises de centraliser la gestion de leur image de marque par email, tout en maintenant une conformité avec les bonnes pratiques de sécurité.

Autre annonce : le service Phishing Coach, une solution de formation et de sensibilisation aux attaques de phishing. Il s’agit d’un programme interactif centré sur l’apprentissage pratique, avec pour objectif de responsabiliser les utilisateurs face aux menaces par messagerie.

La conformité réglementaire est également ciblée avec le module HUMAIL, conçu pour répondre aux obligations liées au RGPD dans les échanges électroniques. Ce système propose un dispositif de levée de doute visant une traçabilité complète et une gestion rigoureuse des données personnelles.

Intégration dans la plateforme French XDR d’Itrust (Groupe Iliad)

Parmi les nouveautés présentées, SECUSERVE a officialisé l’intégration de ses solutions à la plateforme souveraine French XDR, développée par ITRUST et le groupe Iliad. Cette collaboration vise à renforcer les capacités de détection et de réponse aux menaces en temps réel, tout en assurant un haut niveau de souveraineté sur les données.

Cette intégration intervient alors que les exigences de conformité et les besoins en protection des environnements numériques se multiplient, en particulier pour les organisations soumises à des contraintes réglementaires strictes. Ces nouveautés traduisent une orientation claire de l’entreprise vers une solution globale de cybersécurité et de gouvernance des communications électroniques.

« Avec ces innovations, nous avons l’ambition de proposer la solution française de cybersécurité et de délivrabilité la plus complète du marché : gestion rapports DMARC, sécurisation, communications avancées, gouvernance et conformité règlementaire », déclare Stéphane Bouché, Président de SECUSERVE.

L’entreprise mise sur la combinaison de services SaaS, de capacités d’analyse en temps réel et de modules à valeur ajoutée pour proposer une offre destinée aux entreprises confrontées à des enjeux croissants de sécurité, de conformité et de pilotage de la communication électronique.

