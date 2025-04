Distribution : Kaspersky choisit EDOX pour adresser les besoins des MSP et revendeurs cyber

Signé le 1er février 2025, ce partenariat vise à soutenir l’expansion de l’éditeur en région et à mieux adresser les besoins spécifiques des MSP et revendeurs spécialisés en sécurité IT.

Accès au marché MSP et renforcement régional dans le Grand Est

Dans le cadre de cet accord, Edox distribuera l’ensemble des offres Kaspersky dans les domaines de l’EDR, MDR, XDR ainsi que ses solutions en mode MSP. L’objectif est double : consolider les relations avec les partenaires existants de Kaspersky et ouvrir de nouveaux canaux de distribution, notamment auprès des revendeurs actifs dans la cybersécurité et les télécoms.

La collaboration avec Edox s’inscrit également dans une logique de maillage territorial. Bien implanté dans le Grand Est, à Strasbourg, Edox permettra à Kaspersky d’élargir son empreinte régionale, là où sa présence est jusqu’ici plus forte en Île-de-France ou en Gironde.

« Nous sommes ravis de cette collaboration avec Edox qui nous permettra de réaliser une nouvelle étape dans notre expansion sur le territoire français. Elle représente pour nous une occasion de toucher de nouveaux revendeurs, mais aussi d’élargir notre présence dans la région Grand Est, et d’accélérer notre développement auprès des MSP », commente Tony Audoin, Head of Channel France chez Kaspersky.

Consolider les liens avec les revendeurs télécoms et IT

Le renforcement de l’offre cybersécurité est également au cœur de la stratégie d’Edox. L’entreprise souhaite s’appuyer sur l’expertise de Kaspersky pour adresser les besoins croissants de ses clients dans un contexte de complexification des menaces.

« Dans un monde où les cybermenaces et les surfaces d’exposition de vos clients évoluent constamment, nous avons décidé de renforcer en 2025 notre engagement envers la cybersécurité en signant un partenariat stratégique avec Kaspersky. Ce partenariat vise à offrir à nos clients une gamme complète de solutions de sécurité avancées, notamment EDR, MDR, XDR soit en mode achat annuel ou plus simplement en mode MSP. En collaborant étroitement avec Kaspersky, nous voulons nous assurer que nos clients bénéficient des technologies de pointe et de l’expertise reconnue de Kaspersky dans le domaine de la cybersécurité. Nous sommes enchantés par ce partenariat qui marque une nouvelle étape significative dans le développement de notre offre de sécurité avancée », indique Philippe Ginot, fondateur d’Edox et président d’Arkena.

Ce partenariat s’inscrit dans une tendance de fond du marché français, où les distributeurs renforcent leur rôle d’agrégateurs de services, combinant expertise technique, proximité commerciale et accompagnement sur les modèles MSP.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz. la réd