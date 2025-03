Étude : 75 % des entreprises croient au ROI de l’IA… mais 91 % peinent encore à exploiter leurs propres données

Dell Technologies publie les résultats de son étude internationale « Dell Technologies Survey 2025 », réalisée avec le cabinet Vanson Bourne. L’objectif : dresser un état des lieux des pratiques en matière d’innovation et d’intelligence artificielle (IA), ainsi que des investissements associés dans l’IT. L’enquête s’appuie sur les réponses de 750 responsables d’entreprises de tailles variées, issues des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France et du Japon.

L’innovation au cœur des stratégies, mais freinée par des obstacles multiples

Si 87 % des entreprises interrogées positionnent l’innovation comme un axe stratégique, 90 % rencontrent des difficultés pour l’intégrer pleinement dans leur organisation. Cette proportion grimpe à 93 % concernant les projets liés à l’IA, en raison de freins technologiques, humains et réglementaires.

Les répondants citent comme principaux blocages : le choix des technologies ou des partenaires adaptés ; les contraintes budgétaires; la pénurie de compétences spécialisées ; et pour l’IA, l’incertitude liée aux cadres réglementaires. Autre point de tension : 91 % des entreprises reconnaissent avoir du mal à identifier, préparer et exploiter leurs données pour mettre en œuvre des cas d’usage IA.

IA en entreprise : une adoption en phase initiale, mais un ROI attendu

L’étude indique que 51 % des organisations se trouvent à un stade précoce ou intermédiaire dans leur parcours d’adoption de l’IA. Pourtant, la majorité anticipe des bénéfices rapides : 75 % des décideurs estiment que l’IA générera un ROI significatif, en particulier en matière de productivité.

La France se distingue avec un ROI estimé à 34,83 %, contre une moyenne globale de 31,69 %. La montée en compétences est également perçue comme déterminante. 94 % des sondés estiment que l’expertise humaine doit compléter l’IA, en misant sur des savoir-faire comme la créativité, la science des données, l’apprentissage automatique, ou encore la résolution de problèmes complexes.

Stockage, infrastructures et durabilité : des enjeux sous surveillance

L’un des constats majeurs concerne les infrastructures de données. 91 % des entreprises soulignent les difficultés liées à la gestion des données IA, notamment leur volume, leur structuration et leur traitement. Pour accompagner cette croissance, les organisations prévoient une augmentation moyenne de 32 % de leur capacité de stockage. Mais cette évolution ne va pas sans heurts : 97 % anticipent des défis lors de cette montée en charge.

Les priorités techniques exprimées incluent : le renforcement de la sécurité, l’amélioration des vitesses de transfert, la montée en puissance des CPU et GPU, et le recours à du matériel spécifiquement optimisé pour l’IA. Enfin, 81 % des entreprises identifient l’IA comme un levier pour renforcer leur stratégie de durabilité, en optimisant l’usage des ressources. Et 87 % considèrent que l’efficacité énergétique des datacenters jouera un rôle central dans l’atteinte de leurs objectifs ESG.

