SCC : Gaël Menu succède à Didier Lejeune à la direction générale de l’entreprise en France

Cette nomination, effective au 1er avril 2025, intervient après la clôture du plan de développement Upscale 2025, et marque un tournant stratégique pour l’intégrateur IT.

De Dell à SCC : Gaël Menu, 20 ans d’expérience dans l’IT

À 48 ans, Gaël Menu prend la tête de SCC France après avoir occupé plusieurs fonctions clés dans l’organisation, notamment comme Chief Revenue Officer, puis à la tête de la supply chain et des achats. Son parcours s’est également construit chez Hewlett-Packard et Dell, où il a occupé divers postes à responsabilité.

Il succède à Didier Lejeune, qui devient Special Board Adviser tout en continuant à reporter à James Rigby jusqu’à son départ en retraite. Ce passage de relais vise à assurer la continuité opérationnelle et stratégique. Un poste de Co-Directeur Général en charge de la finance, des ressources humaines, de la DSI et des opérations sera également créé dans les prochains mois.

SCC France prévoit de doubler son chiffre d’affaires sur les services d’ici quatre ans et fixe un cap ambitieux à long terme : atteindre les 4,5 milliards d’euros de revenus d’ici à 2030 et intégrer le top 3 des sociétés IT françaises. Cette ambition repose sur un développement renforcé de ses trois Business Units – logiciels, infrastructures et Digital Workspace – et sur une accélération de ses activités cloud et intelligence artificielle.

Objectif 2030 : SCC France vise les 4,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires

L’annonce de cette nomination s’inscrit dans une dynamique de structuration accélérée de l’offre et des services. Gaël Menu entend poursuivre les efforts engagés autour de l’innovation et de l’agilité. « Je suis honoré de la confiance que m’apporte la famille Rigby au travers de cette nomination qui me permet de prendre la direction de SCC France à un moment clé de son histoire. Nous avons une équipe talentueuse et des partenaires solides. Ensemble, nous continuerons à repousser les limites de l’innovation pour le compte de nos clients, à relever les défis de notre secteur et à renforcer la position de SCC France en tant qu’acteur incontournable », déclare-t-il.

De son côté, Didier Lejeune précise : « C’est avec confiance que je passe le relais à Gaël, qui connaît parfaitement notre entreprise et ses enjeux. Sa vision stratégique et son approche innovante sont les atouts dont SCC France a besoin pour continuer à croître et à se positionner parmi les acteurs majeurs du secteur. Je reste pleinement engagé auprès de Gaël et de l’équipe pour assurer une transition réussie et continuer à accompagner la transformation de l’entreprise. »

3 300 collaborateurs et 2,7 Mds € de CA en France

Avec plus de 3 300 collaborateurs en France et un chiffre d’affaires supérieur à 2,7 milliards d’euros, SCC France veut consolider son modèle autour de deux piliers : performance opérationnelle et engagement humain. L’entreprise met en avant un environnement de travail axé sur la bienveillance, tout en valorisant l’agilité dans la réponse aux besoins clients. Cette orientation vise à répondre aux mutations rapides du marché IT et aux attentes croissantes en matière de services numériques.

SCC France souligne que cette nouvelle organisation a pour objectif de renforcer la proximité avec les partenaires technologiques et les clients, tout en poursuivant ses engagements autour de la transformation numérique, de l’expérience utilisateur et de la sécurisation des environnements IT.

