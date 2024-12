IA et cybersécurité : Custocy illustre l’émergence des postes stratégiques chez les éditeurs

Face à l’accélération des cybermenaces et à l’importance croissante de l’intelligence artificielle (IA) dans la cybersécurité, les éditeurs structurent leurs équipes. Custocy, acteur français spécialisé dans les solutions NDR (Network Detection and Response), s’inscrit dans cette dynamique en annonçant la nomination de Cédric Lefebvre au poste de Head of AI and Cybersecurity Strategy.

Un nouveau rôle qui illustre une tendance de fond chez les éditeurs : l’émergence de postes spécialisés pour intégrer l’IA dans des solutions innovantes et souveraines.

Un rôle stratégique à l’intersection de l’IA et de la cybersécurité

En prenant la tête de cette fonction, Cédric Lefebvre aura pour mission de piloter l’intégration de l’IA dans la solution NDR de Custocy. Cette plateforme SaaS, utilisée pour détecter et répondre aux intrusions réseau, s’appuie sur un moteur d’IA avancé développé en partenariat avec le LAAS-CNRS.

« Je suis ravi de la nomination de Cédric Lefebvre. Son expérience et son expertise en cybersécurité et en intelligence artificielle nous permettront de rester à la pointe de l’innovation dans la protection des réseaux de nos clients face aux menaces croissantes. » Sébastien Sivignon, CEO de Custocy.

Son rôle englobe plusieurs dimensions : définition des priorités en matière de détection des menaces, supervision des projets IA, et veille technologique en lien étroit avec la recherche académique. Cette mission reflète une évolution dans l’industrie, où les éditeurs renforcent leurs investissements en recherche et développement pour s’adapter à des menaces de plus en plus complexes.

Pour Custocy, ce rôle est également un levier pour consolider son positionnement souverain et accompagner ses partenaires, intégrateurs et MSSP, dans la montée en compétences. Avec des solutions comme son NDR, l’éditeur ambitionne de fournir des outils permettant d’automatiser les processus de détection tout en facilitant le travail des analystes SOC.

Avec cette nomination, Custocy s’inscrit dans une stratégie plus large d’innovation et de croissance. En créant des rôles clés comme celui de Head of AI and Cybersecurity Strategy, l’éditeur entend structurer sa démarche pour offrir des solutions toujours plus performantes face aux enjeux actuels.

