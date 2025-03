Produit : de nouveaux Dell Pro pour accompagner les usages IA en entreprise

Ces modèles intègrent les processeurs AMD Ryzen de dernière génération ainsi que les nouvelles séries Intel Core Ultra 200U et 200S, respectivement destinées aux portables et aux PC fixes.

Dell intègre AMD Ryzen et Intel Core Ultra dans ses nouveaux PC Pro

Pensés pour les environnements de travail hybrides, les nouveaux PC portables Dell Pro visent à conjuguer autonomie énergétique et performance, avec un accent mis sur la facilité de gestion pour les services informatiques. Trois modèles Dell Pro Plus sont annoncés en 13, 14 et 16 pouces. Ils arborent un châssis en aluminium et reposent sur un BIOS unifié ainsi qu’un ensemble de pilotes communs, quel que soit le matériel intégré. Une approche qui répond aux contraintes de gestion de parc des entreprises multisites ou en croissance.

Les Dell Pro 14 et 16 pouces, au format 16:10, viennent compléter l’offre avec des configurations plus ciblées sur la productivité bureautique. Du côté des postes fixes, la gamme de PC de bureau et de tout-en-un Dell Pro mise sur la variété des formats et la sécurité intégrée pour s’adapter aux infrastructures centralisées.

En parallèle, Dell lance également quatre nouvelles stations d’accueil Dell Pro Dock, disponibles à partir du 3 avril. Ces stations se déclinent en plusieurs versions : Dell Pro Dock, Dell Pro Smart Dock, Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock et Dell Pro Thunderbolt 5 Smart Dock. Chaque modèle est conçu pour assurer une compatibilité étroite avec les usages professionnels liés aux PC IA et aux configurations multi-écrans.

Stations Dell Pro Dock : 300W, 4 écrans et gestion via Wi-Fi

Selon Dell, les stations d’accueil Pro Smart Dock sont capables de délivrer la meilleure puissance de leur catégorie, avec une alimentation allant de 100 W à 300 W. Elles permettent par ailleurs de connecter simultanément jusqu’à quatre écrans haute résolution, sans recourir à des câbles additionnels. Des ports USB-A PowerShare assurent la recharge des périphériques, même en l’absence d’alimentation du PC hôte.

Un des points mis en avant concerne l’intégration de la console Dell Device Management Console. Elle permet aux services IT de configurer, d’administrer à distance, de déployer les mises à jour de firmware et de contrôler les stations d’accueil via un réseau Wi-Fi sécurisé, sans connexion préalable à un PC ou installation logicielle supplémentaire. Dell précise qu’il s’agit de « la première solution holistique de gestion des périphériques du marché. »

D’après les données internes de Dell, collectées entre novembre 2024 et février 2025, ces stations sont les plus puissantes, administrables et sécurisées du marché sur leur segment. Ces équipements s’adressent aux entreprises souhaitant un pilotage unifié de leurs infrastructures de connectique, tout en assurant une montée en puissance adaptée aux nouveaux usages basés sur l’IA générative.

