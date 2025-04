Maintenance IT : Evernex mise sur Vincent Bavcevic pour son déploiement en Europe

Evernex annonce la nomination de Vincent Bavcevic au poste de Vice-Président des Ventes pour l’Europe du Sud-Ouest. Cette désignation intervient dans un contexte de structuration de l’entreprise sur les marchés européens, dans un secteur de la maintenance informatique en évolution rapide, où les enjeux de durabilité, de maîtrise des coûts et de réduction des délais de déploiement prennent une importance croissante pour les partenaires IT.

Avec cette prise de fonction, Vincent Bavcevic est chargé d’accélérer la dynamique commerciale d’Evernex sur l’ensemble de la zone Sud-Ouest de l’Europe. Il pourra s’appuyer sur plus de 25 ans d’expérience dans le secteur IT, acquise notamment dans les domaines de la vente de services technologiques, du financement d’équipements informatiques et de la négociation d’accords stratégiques avec les grands fournisseurs de l’écosystème.

Vincent Bavcevic : une expertise IT construite entre financement et services

Vincent Bavcevic a notamment travaillé pour la Société Générale, Allium et Arrow ECS, où il a occupé divers postes de direction. En 2013, il a participé à la création d’Arrow Capital Solutions, où il occupait la fonction de Directeur Commercial. Il rejoint ensuite Evernex Capital Solutions en 2019, où il prend en charge le développement commercial sur la région EMEA. Il est diplômé de l’Institut WELLER, avec une spécialisation en économie et gestion.

Cette nomination s’inscrit dans la stratégie d’Evernex de renforcer ses positions sur les marchés européens, dans un secteur où la tierce maintenance des infrastructures IT devient une composante clé de la gestion des parcs informatiques pour les entreprises, en particulier pour les prestataires de services et les intégrateurs. « Je suis honoré de cette évolution au sein du Groupe Evernex en tant que Vice-Président des Ventes pour l’Europe du Sud-Ouest. Ma priorité sera de renforcer notre présence sur ce marché stratégique en m’appuyant sur l’expertise et l’innovation qui font la force d’Evernex. Je suis convaincu que notre approche centrée sur « la satisfaction clients » nous permettra de poursuivre notre croissance et de répondre aux besoins évolutifs de nos partenaires et clients », déclare Vincent Bavcevic.

Evernex, spécialisé dans la tierce maintenance informatique, intervient dans la gestion des parcs IT, des centres de données et de la logistique associée, notamment en matière de pièces de rechange, de reconditionnement, d’effacement sécurisé des données, de relocalisation d’infrastructures, de location de matériels et de financement d’équipements. Ces activités, en croissance, répondent aux enjeux de durabilité et de maîtrise budgétaire portés par les entreprises clientes et leurs partenaires.

