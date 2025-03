Brèves ChannelBiz #04 : 7 infos à lire… le temps d’un café !

Zero-day dans Chrome : Kaspersky alerte le marché

Kaspersky a détecté une vulnérabilité critique dans Google Chrome (CVE-2025-2783), utilisée dans une campagne baptisée « Operation ForumTroll ». L’exploit, qui ne nécessitait qu’un simple clic sur un lien malveillant, contournait la sandbox du navigateur, exposant les utilisateurs à des risques d’espionnage ciblé. Les victimes incluaient des acteurs des médias, de l’éducation et des administrations. La faille a été signalée à Google, qui a déployé un correctif le 25 mars 2025. Cette découverte s’inscrit dans un contexte où les attaques APT sont de plus en plus complexes, combinant plusieurs failles pour contourner les défenses. « L’exploit a contourné la protection du bac à sable de Chrome sans effectuer d’opérations manifestement malveillantes », précise Boris Larin, chercheur principal chez Kaspersky.

Nouveau : SNOM HD331, un nouveau téléphone IP pour l’hôtellerie

Snom dévoile le HD331, un terminal de téléphonie IP pensé pour le secteur hôtelier. Ce modèle DECT sans fil propose une touche de numérotation rapide vers les services de l’hôtel, un voyant LED pour les messages, une compatibilité PoE/Gigabit Ethernet, et une gestion centralisée. Il peut accueillir jusqu’à trois combinés HD3 supplémentaires et propose un design personnalisable. Un point notable : le boîtier est enrichi en Zeomic®, un agent antibactérien à base d’argent, pour répondre aux normes d’hygiène renforcées. Ce téléphone permet aussi l’intégration à des services hôteliers : messages d’accueil, appels de réveil, gestion domotique. Une version analogique est également disponible.

Rubrik et Deloitte unissent leurs expertises en cybersécurité

Rubrik et Deloitte annoncent une alliance visant à renforcer la cyber-résilience des organisations. En associant la plateforme Zero Trust Data Security de Rubrik à l’expertise de Deloitte en gestion des risques, les deux acteurs proposent une approche intégrée de la protection des données, allant de la sauvegarde à la restauration post-attaque. L’objectif est de permettre une continuité d’activité malgré les menaces croissantes, en s’appuyant sur des services cloud, des outils d’analytique avancée et des mécanismes proactifs d’évaluation des risques. « La résilience doit être un effort collectif », affirme Bipul Sinha, CEO de Rubrik.

Forterro s’allie à AWS pour accélérer l’ERP cloud

Forterro annonce un partenariat stratégique avec AWS pour proposer ses ERP en mode cloud natif. Ce rapprochement vise particulièrement les entreprises industrielles de taille intermédiaire, confrontées à des enjeux de scalabilité, de sécurité et de modernisation de leurs systèmes. Forterro indique une croissance de 177 % de ses ventes cloud sur un an. Ce nouveau modèle permet aux clients un accès direct aux experts AWS, une meilleure disponibilité des services, et une résolution plus rapide des incidents techniques. « Ce partenariat renforcé nous offre un accès plus étroit aux experts AWS », explique Sébastien Weill, VP Produits chez Forterro.

Nouveau : Jabra PanaCast 50 VBS évolue pour les environnements hybrides

Jabra annonce des mises à jour majeures de sa barre de visioconférence PanaCast 50 VBS. Elle prend désormais en charge un mode BYOD permanent, s’intègre au Wifi pour plus de flexibilité de déploiement, et repose sur la Microsoft Devices Ecosystem Platform (MDEP) pour les solutions Android. Une nouvelle fonctionnalité, Intelligent Meeting Space, permet de limiter automatiquement la zone de capture vidéo, afin de réduire les distractions dans les salles vitrées ou ouvertes. « De nouvelles options de déploiement, une sécurité renforcée, et des fonctionnalités pour optimiser la productivité », souligne Pierre du Paty, Directeur du développement vidéo Europe du sud chez Jabra.

Vertiv lance un freecooling à faible impact pour data centers

Vertiv annonce la disponibilité en EMEA de la nouvelle génération de son système de refroidissement par évaporation Liebert® EFC, avec un réfrigérant à faible PRG (potentiel de réchauffement global). Conçu pour les data centers hyperscale et de colocation, ce système propose un pPUE aussi bas que 1,05 et une efficacité accrue de 19 % par rapport aux précédentes générations. Le système combine freecooling, échangeur thermique en polymère, compresseur inverter et possibilité de fonctionner sans consommation d’eau. Il est conforme aux réglementations européennes (F-Gas 2024/573) et piloté via le contrôleur Liebert® iCOM™. « Le Liebert EFC répond à ces besoins avec un système flexible qui maximise le temps d’utilisation du freecooling », commente Sam Bainborough, VP Thermal Business EMEA chez Vertiv.

5G privée : Alcatel-Lucent mise sur l’IoT industriel

Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) annonce le lancement d’une solution de 5G privée en partenariat avec Celona. Intégrée aux gammes OmniVista, OmniSwitch et OmniAccess Stellar, cette solution vise les environnements industriels complexes : usines, raffineries, entrepôts, ports ou aéroports. La technologie permet une couverture sans fil sur de vastes zones, un faible temps de latence et une connectivité sécurisée pour des cas d’usage critiques comme les véhicules autonomes, la robotique ou l’analyse vidéo HD. La solution s’appuie sur les technologies de Celona telles que MicroSlicing™ et Aerloc pour assurer une sécurité renforcée (Zero Trust) et un contrôle granulaire des performances. Stephan Robineau, EVP Network Business Division chez ALE, déclare : « Ce partenariat avec Celona permet d’offrir la meilleure solution 5G privée sans fil conçue spécialement pour les environnements d’entreprise. »

