Réseaux : Lancom renforce sa présence en France avec Isabelle Sinegre, nouvelle Directrice commerciale

Isabelle Sinegre rejoint LANCOM Systems avec une solide expérience dans le secteur des télécommunications et de la distribution IT, ayant occupé plusieurs postes de direction commerciale. Avant sa prise de fonction chez LANCOM, elle était directrice commerciale de Telavox, un fournisseur suédois de solutions UCaaS/CCaaS.

Isabelle Sinegre, experte des Telecom et du Channel français

Cette nomination s’inscrit dans la volonté de LANCOM de se positionner durablement sur le marché français en misant sur l’expertise d’Isabelle Sinegre dans le développement de partenariats et sa connaissance approfondie des canaux de distribution.

« Je suis ravie de rejoindre LANCOM Systems en tant que Sales Manager France afin de faire découvrir nos solutions réseaux souveraines auprès de l’écosystème IT français. C’est une opportunité formidable de travailler au sein de la division Réseaux et Cybersécurité du groupe européen Rohde & Schwarz, réputé pour son expertise dans les hautes technologies des secteurs sensibles. ». Isabelle Sinegre.

LANCOM Systems se distingue par sa capacité à offrir des infrastructures réseaux souveraines adaptées aux besoins des secteurs public et privé. Son portfolio comprend une large gamme de produits : routeurs, commutateurs, firewalls, points d’accès WiFi, ainsi que des solutions de réseaux virtuels et de Software-Defined Networking (SDN). Ces solutions sont toutes gérées de manière centralisée via un Cloud européen, garantissant ainsi la sécurité et la souveraineté des données.

Une offre réseau souveraine au cœur des enjeux de sécurité

La sécurité des réseaux est aujourd’hui un enjeu majeur pour les entreprises, en particulier en France, où les préoccupations autour de la souveraineté numérique prennent de l’ampleur. Denis Authier, vice-président des ventes internationales de LANCOM Systems, souligne l’importance stratégique du marché français :

« La France est un marché très prometteur avec un énorme potentiel, notamment dans le domaine de la souveraineté numérique. Grâce à la profonde connaissance du marché et des canaux de distribution d’Isabelle, je nous vois parfaitement positionnés pour en faire une réussite. »

Dans le cadre de cette expansion, Isabelle Sinegre aura pour mission de piloter le développement commercial de LANCOM Systems en France, avec un accent particulier sur la mise en place et l’animation d’un réseau de partenaires. Le renforcement des relations avec les revendeurs et distributeurs locaux sera un levier clé pour accélérer l’adoption des solutions LANCOM. Les partenaires auront accès à un portefeuille de produits sécurisés et innovants, alignés avec les exigences de cybersécurité croissantes du marché.

Isabelle Sinegre conclut :

« J’ai hâte de collaborer avec nos partenaires et nos équipes pour continuer à bâtir sur le succès et l’innovation qui font la réputation de LANCOM Systems. »

Avec cette stratégie, LANCOM Systems se positionne comme un acteur majeur de la sécurité des infrastructures réseaux en France, s’appuyant sur une approche centrée sur la souveraineté numérique et la collaboration avec des partenaires de confiance.

Crédit photo : Isabelle Sinegre

