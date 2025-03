Infra IA : Asus mise sur Nvidia Blackwell avec ses deux nouveautés, AI POD et Ascent GX10

Ces annonces s’inscrivent dans un contexte où les besoins en puissance de calcul explosent, notamment pour l’entraînement et l’inférence des modèles de large langage (LLM).

ASUS AI POD : une infrastructure optimisée pour l’IA générative

L’ASUS AI POD s’appuie sur la plateforme NVIDIA GB300 NVL72, intégrant 72 GPU NVIDIA Blackwell Ultra et 36 CPU Grace dans une architecture de calcul à l’échelle du rack. Ce dispositif permet aux entreprises de traiter des charges de travail IA massives, avec jusqu’à 40 To de mémoire à haut débit par rack. En complément, ASUS met en avant une intégration avancée avec les technologies réseau NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand et Spectrum-X Ethernet, garantissant une interconnexion rapide entre les nœuds de calcul.

Ces performances visent à optimiser aussi bien l’entraînement que l’inférence des modèles IA. « NVIDIA travaille avec ASUS pour mener la prochaine vague d’innovation dans les datacenters. Les principaux serveurs ASUS associés à la plateforme Blackwell Ultra vont accélérer l’entraînement et l’inférence, permettant aux entreprises d’explorer de nouvelles possibilités dans des domaines tels que le raisonnement par IA et l’IA agentique », explique Kaustubh Sanghani, vice-président des produits GPU chez NVIDIA.

ASUS Ascent GX10 : un supercalculateur IA de bureau

En parallèle, ASUS a présenté l’Ascent GX10, un supercalculateur compact pensé pour les développeurs, chercheurs et data scientists. Cet appareil repose sur la super-puce NVIDIA GB10 Grace Blackwell, combinant un GPU Blackwell, un CPU Arm à 20 cœurs, et 128 Go de mémoire unifiée. Il délivre jusqu’à 1 000 AI TOPS, lui permettant d’exécuter des modèles d’IA allant jusqu’à 200 milliards de paramètres.

Grâce à l’interface NVIDIA NVLink-C2C, ce système offre une bande passante cinq fois supérieure à celle du PCIe 5.0, optimisant ainsi les échanges de données entre le CPU et le GPU. L’Ascent GX10 se distingue aussi par son évolutivité : deux unités peuvent être couplées via les cartes réseau NVIDIA ConnectX-7 pour gérer des modèles encore plus volumineux.

Une stratégie tournée vers l’optimisation des infrastructures IA

Avec ces nouvelles solutions, ASUS cherche à répondre aux besoins croissants des entreprises et laboratoires en matière de puissance de calcul. L’objectif est de proposer des solutions flexibles, évolutives et performantes, adaptées aussi bien aux charges de travail locales qu’aux environnements cloud.

L’intégration du logiciel NVIDIA AI permet aux utilisateurs de basculer facilement du développement local vers des infrastructures cloud comme NVIDIA DGX Cloud, sans modification majeure du code. Cette approche vise à accélérer les cycles de prototypage et d’optimisation des modèles IA, tout en libérant des ressources de calcul précieuses.

« L’IA transforme toutes les industries et l’ASUS Ascent GX10 est conçu pour apporter cette puissance de transformation au bout des doigts de chaque développeur », souligne KuoWei Chao, General Manager d’ASUS IoT et du NUC Business Group.

Une montée en puissance dans l’écosystème IA

Ces annonces confirment l’ambition d’ASUS de s’imposer comme un acteur clé des infrastructures IA. Avec une gamme complète de serveurs, incluant les solutions NVIDIA HGX, MGX et Blackwell, la marque veut accompagner les entreprises dans l’adoption de l’intelligence artificielle générative, du calcul haute performance et de la cybersécurité.

Les nouvelles solutions seront disponibles au cours de l’année 2025. ASUS invite les entreprises intéressées à s’informer sur ses plateformes de précommande afin d’anticiper leurs futurs besoins en capacité de calcul IA.

