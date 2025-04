UCaaS : « la seule solution européenne du Magic Quadrant de Gartner est Wildix »

Retour sur l’évolution des enjeux du marché des communication d’entreprise avec Alexandre Daugas, Director of Channel Marketing chez Wildix France.

Quels sont aujourd’hui les principaux enjeux du marché des communications unifiées ?

Il devient de plus en plus difficile pour les prestataires IT de se différencier sur des solutions UC génériques. Les fonctionnalités de communication (appels, visioconférences, chat) sont désormais standardisées, et les clients attendent des solutions qui s’intègrent directement dans leurs processus métiers. Ensuite, il y a une forte montée en puissance des exigences de cybersécurité et de souveraineté.

De plus en plus d’entreprises – notamment dans les secteurs sensibles comme la santé, le juridique ou les administrations – privilégient des solutions européennes, capables d’apporter des garanties en matière de conformité réglementaire et de protection des données.

Enfin, nous assistons à une transformation du modèle économique. La transition d’une approche CAPEX vers une approche OPEX qui amène les entreprises à privilégier des solutions as-a-service, et donc UCaaS, avec des revenus récurrents et un accompagnement plus poussé des fournisseurs et intégrateurs IT.

Quelles solutions propose Wildix pour y répondre ?

Nous sommes convaincus que les communications unifiées doivent aller au-delà des fonctionnalités classiques pour s’intégrer pleinement dans les processus métiers. Nous avons fait le choix de développer des solutions verticalisées, conçues pour répondre aux besoins spécifiques de secteurs précis. Dans le retail, par exemple, notre solution x-hoppers permet de connecter les vendeurs en magasin avec leur environnement métier : intégration avec les systèmes de caisse, solutions de sécurité et outils de gestion du parcours client. L’objectif est d’améliorer la fluidité des échanges et d’optimiser l’expérience d’achat.

Pour les cabinets d’avocats, assureurs et notaires, nous avons développé des fonctionnalités spécifiques comme la transcription automatique des appels et l’intégration avec des CRM tels que Salesforce. Cela permet aux professionnels de gagner du temps sur la gestion des dossiers et d’automatiser certaines tâches répétitives.

Comment accompagnez-vous vos partenaires dans cette transformation du marché ?

Notre modèle est 100 % indirect, ce qui signifie que notre succès dépend directement de la réussite de nos partenaires. Nous avons donc mis en place plusieurs dispositifs pour les accompagner efficacement. D’abord, nous avons développé un programme de formation et de certification pour leur permettre de monter en compétences sur nos solutions. Ce programme ne se limite pas à l’aspect technique : il inclut également des modules dédiés à la vente et à la mise en avant de la valeur ajoutée métier auprès des clients finaux.

Cet accompagnement va au-delà du simple financement : nous leur fournissons également un support avant-vente renforcé, avec des experts qui les aident à structurer leurs offres et à répondre aux appels d’offres les plus stratégiques. Enfin, nous travaillons en proximité avec nos partenaires pour co-construire des stratégies de marché adaptées. Chaque intégrateur ou MSP a des besoins et des objectifs spécifiques, et notre rôle est de leur apporter les outils et l’accompagnement nécessaires pour qu’ils puissent développer des offres différenciantes sur leur propre marché.

Justement, comment aidez-vous vos partenaires à se différencier ?

Nous continuons de nous développer autour de trois piliers : l’approche métier, la souveraineté et l’accompagnement channel. Nous sommes aujourd’hui la seule solution européenne référencée dans le Magic Quadrant de Gartner. Ce positionnement est essentiel dans un contexte où la souveraineté et la conformité réglementaire deviennent des critères de choix stratégiques pour les entreprises.

Contrairement à certaines solutions américaines, nous garantissons que les données restent hébergées et sécurisées en Europe, sans risque d’exposition à des réglementations extraterritoriales comme le Cloud Act. Nous allons également poursuivre nos investissements sur la cybersécurité. Nous avons déjà intégré des outils avancés de chiffrement et de contrôle des accès, mais nous voulons aller plus loin pour garantir à nos clients et partenaires un haut niveau de protection des communications.

