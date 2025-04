UC : EPOS vise les utilisateurs hybrides avec l’ADAPT E1

EPOS annonce la commercialisation de l’ADAPT E1, un earbud sans fil qui entend conjuguer usages professionnels et personnels dans un format compact et discret, et disponible depuis le 25 mars 2025.

Conçu pour accompagner les utilisateurs dans tous leurs contextes d’écoute, l’ADAPT E1 s’adresse autant aux professionnels en réunion qu’aux particuliers en déplacement ou en séance sportive. Il s’agit du premier modèle d’EPOS dans cette catégorie à obtenir une certification UC (Unified Communications). « L’ADAPT E1 est le premier earbud EPOS véritablement sans fil certifié UC. Il a été conçu avec le plus grand soin pour répondre aux attentes actuelles des professionnels, mais aussi à celles des consommateurs d’écouteurs ordinaires », explique Jesper Kock, VP du département Recherche & Développement chez EPOS.

50 heures d’autonomie et ANC hybride : les atouts de l’EPOS ADAPT E1

L’un des points différenciants mis en avant par EPOS est l’ajustement auriculaire personnalisé. Le fabricant revendique une base de données de plus d’un demi-million de scans d’oreilles pour entraîner son outil EPOS IntelligentFit, un système d’analyse prédictive exploitant l’IA afin de proposer un design adapté à un maximum de morphologies. « Nous savons que chaque oreille se distingue par une forme et une taille uniques. C’est pourquoi nous avons créé EPOS IntelligentFit™. Il s’agit d’un outil d’analyse de l’ajustement à l’oreille, qui prédit la forme optimale de l’earbud », souligne Jesper Kock.

En plus de cette ergonomie annoncée, les earbuds intègrent une autonomie de 50 heures, la recharge sans fil, une connectivité multipoint avec gestion entre téléphone, tablette et PC, ainsi qu’une acoustique semi-ouverte. Ils sont dotés d’une annulation active du bruit (ANC) hybride et d’algorithmes audio EPOS censés améliorer la qualité des conversations. Le constructeur met aussi en avant une restitution sonore précise pour l’écoute musicale, pensée pour valoriser les détails.

Avec ce lancement, EPOS poursuit sa stratégie de positionnement sur les accessoires audio à la frontière du grand public et de l’entreprise. « Ce lancement atteste de l’engagement d’EPOS à créer des produits enthousiasmants et à faire figure de pionnier en matière de technologies audio, tout en faisant la part belle à la performance et à une fabrication de qualité », déclare Jesper Kock.

La commercialisation de l’ADAPT E1 s’inscrit dans un marché en tension, où la frontière entre usage professionnel et personnel s’estompe. Pour les revendeurs et MSP, cette catégorie hybride constitue une opportunité de diversifier leur offre d’accessoires dans le cadre d’équipements de travail unifiés.

