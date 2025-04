ESN : Blue Soft clôture 2024 à 110 M€ et renforce son offre IA avec Prisme.ai

Avec un chiffre d’affaires de 110 M€ en 2024, en légère progression par rapport aux 107 M€ réalisés en 2023, le groupe Blue Soft, spécialisé dans la transformation numérique, les infrastructures IT et le cloud, s’inscrit dans une dynamique de croissance prudente.

L’entreprise se tourne désormais vers 2025 et annonce ses ambitions : atteindre les 120 M€ de CA et les 1 000 salariés, contre 900 aujourd’hui.

Un chiffre d’affaires 2024 stable à 110 M€, 50 nouveaux clients signés

Blue Soft revendique un portefeuille de plus de 300 clients, entreprises privées et acteurs publics confondus. Sa croissance repose sur trois piliers : l’ingénierie, le cloud et infrastructure, et la Digital Factory. Ces activités combinées ont permis de maintenir un bon niveau d’activité malgré les incertitudes économiques et politiques qui ont marqué 2024.

L’année a également été marquée par la signature de plus de 50 nouveaux contrats, dont AXA Group Operations, VINCI Construction, l’Agirc-Arrco, le groupe Saur ou encore Safran. Côté secteur public, sa filiale Blue Soft Empower a remporté un marché stratégique : le projet Canut, qui concerne 1 400 collectivités et établissements publics.

« Alors que le marché du numérique a connu un ralentissement en 2024, Blue Soft a fait preuve de résilience : nous avons su conserver un bon niveau d’activité auprès des grands donneurs d’ordres et avons bien terminé l’année. S’il faut rester prudent, cette année nous a permis d’enclencher une bonne dynamique pour 2025 qui devrait être stimulée par la montée en puissance des sujets liés à l’IA, à la data et au cloud », commente Thierry Boccara, co-dirigeant du groupe.

Une task force IA et un partenariat avec Prisme.ai

Depuis deux ans, Blue Soft structure une offre dédiée à l’intelligence artificielle, pilotée par une task force de cinq consultants. Leur mission : former les équipes internes, lancer les premiers projets clients et rendre l’offre commercialement opérationnelle. Le groupe mise sur des cas d’usage concrets : automatisation, détection d’intrusions, RAG (retrieval augmented generation) ou encore chatbots.

Pour accélérer cette démarche, Blue Soft s’appuie sur un partenariat avec Prisme.ai, une plateforme française d’IA générative. Cette collaboration vise à intégrer progressivement l’IA dans les expertises métiers existantes du groupe : data, cybersécurité, infrastructure et cloud.

« L’IA est un sujet majeur sur lequel nous sommes désormais assez matures pour accompagner nos clients dans le cadre de projets de fond. Nous avons structuré une offre que nous commençons à déployer. C’est aussi un enjeu pour Blue Soft en matière de recrutement. Nous avons fait un gros travail sur notre marque employeur ce qui nous a permis de diviser notre turnover par deux. L’IA sera un beau levier pour attirer et fidéliser nos nouveaux talents », explique Ludovic Hayat, co-dirigeant.

Recrutement : 140 postes ouverts en France, Belgique et Suisse

Pour soutenir son développement, Blue Soft prévoit de recruter 140 professionnels du numérique, avec des besoins identifiés en région (Aix-en-Provence, Lyon, Niort, Rouen, Toulouse), à Charenton-le-Pont, mais aussi à l’international, en Belgique et en Suisse.

Le groupe met en avant sa plateforme Talents Bleus pour fluidifier les parcours candidats. Les profils les plus recherchés sont des chefs de projets cloud, ingénieurs systèmes et stockage, développeurs fullstack / cloud, architectes réseau et data engineers.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.