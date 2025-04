Hornetsecurity rachète Altospam et étend sa présence sur le marché français

L’annonce a été faite à l’occasion du Forum InCyber Europe (FIC) à Lille, où Hornetsecurity disposait d’un espace de 1 800 m². L’acquisition d’Altospam marque une nouvelle étape dans le renforcement de la présence du groupe en France, après celle de Vade Secure l’an passé.

Une volonté d’ancrage renforcé sur le marché français

Basée à Bordeaux, Altospam est spécialisée dans la cybersécurité des emails professionnels. Son intégration devrait permettre à Hornetsecurity d’élargir son portefeuille de solutions cloud en France, notamment en matière de sécurité, de sauvegarde, de conformité et de sensibilisation à la sécurité. Jean-Christian Dumas, PDG d’Altospam, accueille avec enthousiasme ce rachat :

« Nous sommes ravis de rejoindre le groupe Hornetsecurity, car cela nous permet de rejoindre un champion européen exceptionnel de la cybersécurité, dans un monde largement représenté par des solutions américaines. Cette étape importante permettra à nos partenaires et à nos clients de bénéficier d’une gamme beaucoup plus large de solutions de cybersécurité robustes, alimentées par de l’IA et fièrement construites en Europe, qui s’étendent au-delà de la sécurité du courrier électronique à la sauvegarde et à la récupération, à la gestion des autorisations, à la conformité et à la sensibilisation à la sécurité. »

Une plateforme européenne de cybersécurité en expansion

Fondé à Hanovre, Hornetsecurity développe une plateforme cloud unique articulée autour de la cybersécurité pour Microsoft 365, la sauvegarde des données, la gouvernance et conformité (GRC), ainsi que des programmes de sensibilisation à la sécurité. Avec cette acquisition, Hornetsecurity entend consolider son offre paneuropéenne. L’éditeur insiste sur sa capacité à stocker les données au sein des frontières nationales de ses clients, un argument régulièrement mis en avant pour répondre aux exigences de souveraineté numérique en Europe. Daniel Hofmann, PDG de Hornetsecurity, commente lui aussi cette annonce :

« Nous sommes ravis d’accueillir Altospam au sein de Hornetsecurity Group. En tant que développeur européen respecté, les objectifs fondamentaux d’Altospam s’alignent étroitement sur la mission primordiale de Hornetsecurity qui consiste à créer un monde plus sûr grâce à nos services de cybersécurité de nouvelle génération basés sur le cloud, ce qui se traduit par des synergies globales au bénéfice des partenaires et des clients. » Il ajoute :

« Dans le cadre de notre approche paneuropéenne, nous veillons à ce que les données de nos clients restent dans les frontières de leurs pays respectifs, préservant ainsi la souveraineté, la sécurité et la confidentialité des données. »

Une stratégie d’expansion soutenue par des fonds spécialisés

L’opération s’inscrit dans une dynamique d’acquisitions soutenue par PSG Equity, TA Associates et Verdane, trois sociétés d’investissement actives dans le secteur des logiciels cloud. Aucune information n’a été communiquée sur le montant de la transaction.

L’intégration d’Altospam vient ainsi renforcer la capacité de Hornetsecurity à proposer une suite complète de services cloud adaptés aux besoins des PME, des grands comptes et de leurs partenaires IT : intégrateurs, MSP et revendeurs. Le rachat traduit également la volonté de constituer un écosystème européen capable de rivaliser avec les fournisseurs nord-américains.

