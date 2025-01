[Produit] Synology lance ActiveProtect, sa solution unifiée pour la protection des données

Synology annonce le lancement de sa nouvelle gamme ActiveProtect, une solution conçue pour répondre aux besoins croissants en matière de protection des données. Avec un dispositif intégrant logiciel, matériel et gestion, cette offre vise à simplifier la sauvegarde et la récupération pour les entreprises de toutes tailles, tout en optimisant les coûts et la sécurité.

« La protection des données doit donner du pouvoir aux entreprises, et non être un fardeau pour elles », explique Jia-Yu Liu, Vice-Président Exécutif chez Synology :

« ActiveProtect incarne l’expertise de Synology en ingénierie matérielle et logicielle ainsi que les connaissances issues d’une collaboration étroite avec les clients. Nous sommes convaincus qu’ActiveProtect dépassera les attentes des entreprises en matière de protection des données. »

Une solution complète pour les charges de travail diversifiées

Dans un contexte où les infrastructures IT deviennent de plus en plus complexes, ActiveProtect se distingue par son approche unifiée. La solution combine sauvegarde, récupération et gestion au sein d’un même dispositif, simplifiant ainsi les processus et réduisant les besoins en matériel et logiciels supplémentaires.

L’outil permet de protéger une large variété de charges de travail, notamment PC, Mac, serveurs physiques, machines virtuelles, bases de données, ainsi que les services Microsoft 365. Grâce à son interface intuitive, les administrateurs peuvent centraliser la gestion de ces environnements, garantissant un gain de temps et une réduction des risques opérationnels.

La console ActiveProtect Manager (APM) illustre cette approche centralisée en offrant la capacité de superviser jusqu’à 150 000 charges de travail ou 2 500 sites. Cette évolutivité permet aux grandes entreprises et organisations multisites de bénéficier d’une visibilité globale et d’un contrôle renforcé, essentiels face aux défis IT modernes. Pour répondre aux menaces croissantes en cybersécurité, ActiveProtect propose des fonctionnalités avancées, comme :

Sauvegardes immuables pour empêcher toute altération malveillante des données.

pour empêcher toute altération malveillante des données. Séparation stricte des données pour limiter les intrusions.

pour limiter les intrusions. Conformité réglementaire adaptée aux normes européennes et internationales.

Optimisation des coûts et des performances

Synology a également mis l’accent sur l’efficacité opérationnelle et la réduction des coûts. Par exemple, la fonctionnalité de déduplication globale à la source réduit la charge réseau jusqu’à 99 %, tout en diminuant les besoins en stockage de 50 %. Ces améliorations garantissent des sauvegardes plus rapides et des coûts de gestion réduits, même pour des environnements IT complexes. Selon Liao, Responsable Informatique chez J-Shine International Logistics, les bénéfices se constatent rapidement :

« L’interface unifiée a réduit le temps nécessaire à la maintenance quotidienne des serveurs de sauvegarde à un dixième de ce qu’il était auparavant. Son taux de déduplication de près de 80 % offre également des économies de coûts importantes. »

En matière de tarification, Synology propose un modèle transparent et accessible. Les entreprises peuvent bénéficier d’une gestion gratuite pour trois serveurs de sauvegarde, avec des licences optionnelles disponibles pour des déploiements plus complexes. Cette approche réduit la dépendance aux abonnements multiples souvent onéreux dans d’autres solutions.

Une opportunité pour les partenaires de distribution

ActiveProtect est désormais disponible via le réseau international de distributeurs et partenaires de Synology, offrant ainsi une nouvelle opportunité pour les intégrateurs et revendeurs IT. En simplifiant l’installation et en répondant aux attentes en matière de protection des données, cette solution pourrait renforcer les portefeuilles de services des partenaires et répondre aux besoins des clients finaux en quête de solutions efficaces et économiques.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.