UCaaS, IA et cyber : entretien avec Alexis de Goriainoff, CEO de Sewan

À travers une stratégie intégrée, Sewan s’appuie sur son modèle de vente indirecte en marque blanche pour répondre aux besoins croissants des entreprises en matère de Could et Telecoms, tout en accélérant son développement international.

Alexis de Goriainoff, CEO et co-fondateur de Sewan, partage pour ChannelBiz sa vision des grandes tendances des télécommunications d’entreprise, des défis auxquels font face les PME et des opportunités offertes par des technologies comme l’IA et la cybersécurité.

Quelles sont les principales tendances dans le domaine des télécom pour les entreprises ?

Alexis de Goriainoff : Les télécommunications connaissent actuellement une transformation majeure, marquée par plusieurs tendances fortes. Tout d’abord, la téléphonie fixe traditionnelle est en déclin, remplacée par des plateformes collaboratives comme Microsoft Teams ou Zoom. Ces outils regroupent la téléphonie, la visioconférence et la messagerie, offrant aux entreprises une expérience unifiée. Parallèlement, on observe une adoption croissante des solutions tout-mobile, en particulier chez les petites et moyennes entreprises.

« L’avenir des télécommunications passe par la convergence : tout-mobile, UCaaS, et cybersécurité intégrée. »

Ces dernières recherchent des outils simples mais performants, intégrant des fonctionnalités professionnelles comme la gestion des appels ou les standards dématérialisés. Enfin, les entreprises accordent une importance grandissante à la cybersécurité. Avec l’augmentation des cyberattaques, la protection des communications et des données devient un enjeu prioritaire. Cela oblige les prestataires à proposer des solutions plus robustes et résilientes pour répondre à ces nouveaux défis.

Comment Sewan répond-il aux enjeux UCaaS et, plus globalement, aux besoins de simplification technologique des entreprises ?

Nous avons adopté une approche intégrée. À travers SOPHIA, notre plateforme centrale qui offre à nos partenaires un accès direct à l’ensemble de nos services. Grâce à cette unique interface, ils peuvent commander, configurer et gérer des services tels que la téléphonie, le cloud ou la connectivité pour leurs clients. SOPHIA a été pensée pour fluidifier les opérations, que ce soit pour nos partenaires ou pour les entreprises qu’ils accompagnent.

« Avec SOPHIA, nos partenaires peuvent gérer l’ensemble des services via une interface unique, fluide et intuitive. »

Enfin, notre modèle de vente indirecte en marque blanche nous permet de nous appuyer sur un réseau de partenaires locaux qui personnalisent nos solutions selon les besoins spécifiques de leurs clients. Cela garantit un service de proximité tout en bénéficiant d’une infrastructure et d’outils technologiques centralisés.

Comment l’IA et la cybersécurité impactent-elles les télécommunications ?

L’IA joue un rôle croissant dans l’amélioration des services télécoms. Chez Sewan, nous avons intégré l’IA dans plusieurs de nos produits, notamment Smart Record AI, une solution pour les centres d’appels. Cette technologie permet d’enregistrer les conversations, de les transcrire en temps réel et d’en produire un résumé automatique.

Elle est également capable d’analyser « l’humeur » des appels, ce qui aide les entreprises à mieux comprendre les interactions avec leurs clients et à identifier les points d’amélioration. Nous travaillons aussi sur des chatbots destinés à nos partenaires. Ces outils pourront répondre à des questions techniques ou guider les utilisateurs dans leurs commandes, tout en s’appuyant sur une base de connaissances enrichie en continu.

« L’intelligence artificielle n’est pas une fin en soi, mais un levier pour simplifier et améliorer nos services. »

Côté cybersécurité, nous proposons des solutions firewalls, des systèmes EDR et XDR, ainsi que des services SOC pour surveiller et protéger les infrastructures de nos clients. L’IA joue également un rôle ici en aidant à détecter et anticiper les menaces. Cependant, la cybersécurité ne se limite pas à la technologie : elle passe aussi par la sensibilisation des utilisateurs. Nous aidons nos partenaires à accompagner leurs clients sur les bonnes pratiques, comme la gestion des emails frauduleux ou la prévention des attaques de type ransomware.

Comment fonctionne votre modèle de vente indirecte, en marque blanche ?

Le modèle de vente indirecte en marque blanche est au cœur de notre stratégie. Il permet à nos partenaires de personnaliser et de revendre nos services sous leur propre marque, renforçant ainsi leur crédibilité et leur relation avec leurs clients finaux. Nos partenaires bénéficient également de notre soutien technologique et opérationnel. Ils peuvent accéder à nos outils et solutions via SOPHIA, mais restent maîtres de la relation client, ce qui leur permet de proposer des offres sur mesure.

« Qu’il s’agisse d’intégrateurs, de revendeurs ou de spécialistes régionaux, chacun peut choisir dans notre catalogue les services qui correspondent le mieux à son marché local »

Ce modèle favorise la proximité avec les entreprises clientes tout en s’appuyant sur une infrastructure robuste et centralisée. Il offre également une grande flexibilité pour les partenaires : Qu’il s’agisse d’intégrateurs, de revendeurs ou de spécialistes régionaux, chacun peut choisir dans notre catalogue les services qui correspondent le mieux à son marché local. Cela crée une forte complémentarité entre nos capacités technologiques et leur expertise terrain.

Quels seront vos projets et ambitions pour 2025 ?

Pour 2025, nos priorités sont clairement orientées vers l’innovation et l’expansion internationale. Sur le plan technologique, nous renouvelons nos offres pour répondre aux besoins émergents du marché. Cela inclut de nouvelles solutions UCaaS et des outils collaboratifs enrichis, ainsi qu’un renforcement de nos services en cybersécurité pour garantir une protection optimale à nos clients. Sur le plan international, nous avons l’ambition de renforcer notre présence en Europe. Actuellement, environ 80 % de notre chiffre d’affaires est réalisé en France.

« Nous voyons l’Europe comme un terrain de jeu unifié, où chaque marché local bénéficie de nos solutions homogènes. »

Notre objectif est d’équilibrer progressivement cette répartition, en accélérant notre croissance dans des pays comme l’Espagne, la Belgique et les Pays-Bas, où nous sommes déjà implantés. Nous envisageons également de nouvelles acquisitions pour intégrer des acteurs locaux expérimentés, ce qui nous permettra de proposer des offres homogènes tout en respectant les spécificités de chaque marché.

