[Webinar ChannelBiz] Ce que nous disent 100 DSI et RSSI sur les tendances IT & Tech 2024.

Dans ce premier épisode du ChannelTalk by ChannelBiz, Simon Leprat, Directeur du Pôle IT de NetMedia Group, accueille Guilhem Therond, Rédacteur en Chef de ChannelBiz.fr, et Philippe Leroy, Rédacteur en Chef de Silicon.fr, pour vous présenter et vous commenter les résultats de l’étude Trends of IT : La feuille de route du DSI.

Accompagner les revendeurs IT, intégrateurs, ESN et MSP dans leurs prises de décisions.

Un webinar imaginé et proposé par la rédaction de ChannelBiz. Pour Guilhem Thérond, son rédacteur en Chef : « Comprendre le Channel IT & Tech, c’est se plonger dans un écosystème toujours plus concurrentiel, en perpétuelle transformation. Il existe aujourd’hui plus de 10 000 revendeurs, intégrateurs, ESN et MSP en France. Pour les adresser, pas moins de 500 grossistes, généralistes ou spécialisés.

Le marché de l’IT et de la Tech se transforme plus vite que jamais. Après une année 2023 marquée par l’arrivée en force de l’IA, et l’omniprésence des sujets Cyber, il était temps de faire le bilan : Un bilan des tendances observées mais surtout des préoccupations des managers informatiques pour 2024.

Pour coanimer ce webinar, nous avons invité Philippe Leroy, rédacteur en chef de Silicon.fr – Le média qui forme avec ChannelBiz le Pôle IT de Netmedia Group. Il détaille et commente pour la 1ère fois en vidéo l’étude « Trend of IT, la feuille de route du DSI ».

« Trends of IT » : L’étude qui vous dit tout sur les tendances IT & Tech

Réalisée par le média Silicon.fr et KPMG, et construite avec plus de 25 experts & décideurs du numérique, l’étude « Trends of IT » propose aux décideurs de l’IT et de la Tech les éléments de tendance pour préparer au mieux leurs plans d’actions 2024, au travers de 5 thématiques :

Cybersécurité Data & IA Cloud Computing Numérique responsable Gestion des talents IT

Résultat : Une étude complète de 60 pages, structurée autour de la rencontre et des réponses de 100 managers IT, DSI et RSSI, partout en France. Des professionnels de l’IT issus majoritairement de Grandes Entreprises (52%), mais également d’ETI (34%), de PME (11%) et Micro-entreprises (3%). Une étude que nous vous propons donc de découvrir pour la 1ère fois en vidéo.

