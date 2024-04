[Agenda] « Partager les bonnes pratiques de nos partenaires Cyber » : Le distributeur Cris Réseaux donne RDV aux MSPs & ESN à Strasbourg le 23 mai.

Le grossiste Cris Réseau réunit ses partenaires revendeurs et éditeurs le jeudi 23 mai prochain à Strasbourg. Une date clé pour le distributeur de Cybersécurité, avant ses 2 étapes de Nantes et Lille.

Cris Réseaux, distributeur français spécialisé en Cybersécurité annonce les 3 prochaines dates de son Tour de France : Strasbourg le 23 mai ; Nantes en juillet, et Lille en septembre. L’occasion de réunir ses partenaires VAR, MSP et ESN, autour de ses 10 éditeurs : StormShield ; Vade ; Trend Micro ; Olfeo; Wallix ; Telmat; Paessler; N-able ; Atempo ; et ndnm.

Au programme :

Une journée de présentation et de One-to-One avec les éditeurs présents

avec les éditeurs présents Un corner dédié MSP avec expert Yann Boullier, MSP Manager de Cris Réseaux.

avec expert Yann Boullier, MSP Manager de Cris Réseaux. Une visite du Musée WÜRTH FRANCE ERNSTEIN

Un audit marketing offert par NDNM

Claudie Rivero, Directrice Commerciale Cris Réseaux :

« Nous sommes heureux de démarrer cette seconde édition du Cris Tour à Strasbourg. Chaque année, nous nous appuyons sur notre réseau de 7 agences régionales pour partir à la rencontre de nos partenaires en France. Cette année, nous serons également présents à Nantes en juillet et à Lille en septembre.

À travers notre Cris Tour, nous souhaitons transmettre notre expertise, et partager les bonnes pratiques de nos partenaires autour de briques de solutions de Cybersécurité que nous maîtrisons. Nous présentons un corner dédié MSP : c’est un modèle qui répond aux problématiques actuelles de nos revendeurs. Il permet d’améliorer le niveau de service, gagner du temps et de la productivité tout en réduisant les coûts. C’est un modèle gagnant-gagnant. Nous mettons également en avant les technologies souveraines et sensibilisons notre public aux nouvelles normes NIS2 qui les impacteront tout comme leurs clients dès le mois d’octobre.

Pour en savoir plus : Infos et inscriptions au Cris Tour Strasbour ici

