« Proposer aux revendeurs des PC reconditionnés, aux standards de qualité HP » TD SYNNEX et HP présentent la nouvelle gamme Revitalize

Avec sa gamme Revitalize, HP entend aider ses partenaires et les clients finaux à adopter des pratiques d’économie circulaire en prolongeant la durée de vie de ses PCs.

HP annonce ainsi une empreinte carbone jusqu’à 77% inférieure à celle des PC neufs (1). Le constructeur rappelle également que chacun de ses PC HP Revitalize fait l’objet d’un processus de reconditionnement rigoureux. Un matériel qui bénéficie également d’une garantie constructeur d’un an avec retour atelier.

La gamme de PC reconditionnés HP est distribué et déjà disponible chez TD SYNNEX InTouch, sur de premières références : HP Elitebook 840 G5 i5 en 16Go/256Go et 16Go/512Go.

Denis Pioletti, France Amplify Partners & Distribution chez HP :

« Nous sommes ravis de l’arrivée chez TD SYNNEX de cette gamme de produits HP, directement reconditionnés sur le territoire français. Notre plan est d’atteindre zéro émission nette sur l’ensemble de notre chaîne de valeur d’ici 2040, et HP Revitalize est une étape supplémentaire dans notre plan de réduction d’impact environnemental. Je salue particulièrement l’engagement fort de TD SYNNEX à nos côtés sur ces initiatives. Cette offre permet désormais à l’ensemble des revendeurs français de bénéficier d’une offre de PC reconditionnés, aux standards de qualité HP, avec un processus d’achat équivalent aux produits neufs ».

Filipe BRITO, Senior Director, Business Unit – Endpoint Solutions chez TD SYNNEX :

« La RSE nous offre plus que jamais une opportunité de changement. En intégrant des pratiques durables dans nos activités commerciales, nous avons le pouvoir et la responsabilité de façonner un avenir meilleur pour les générations à venir. Distribuer la nouvelle gamme HP Revitalize sur le marché français, est un signal fort de notre engagement commun et de notre volonté de contribuer ensemble à une nouvelle ère dans le secteur du PC. Nous nous réjouissons tous de cette opportunité unique que nous comptons étendre auprès de nos partenaires«

Sylvie Afonso, Category Manager HP chez TD SYNNEX :

« Nous sommes fiers d’avoir été choisi par HP pour le lancement de leur offre HP Revitalize au sein de leur réseau de revendeurs. Cette collaboration reflète nos valeurs partagées vers un avenir durable et plus respectueux de l’environnement. Offrir à nos clients des PC professionnels reconditionnés de qualité est en parfaite adéquation avec notre politique RSE et pour réduire notre empreinte carbone ainsi que celle de nos clients. »

(1) Source : Selon l’étude représentative Évaluation de l’impact environnemental d’un ensemble d’ordinateurs reconditionnés. Septembre 2022. ADEME.

Crédit Photo : Compte Linkedin de Denis Pioletti.