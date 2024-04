« Les partenaires qui investissent dans Juniper voient leurs ventes augmenter ! » Juniper présente les évolutions de son programme partenaires.

Avec l’évolution de son programme Juniper Partner Advantage et sa plateforme ‘AI-Native Networking’, Juniper rappelle sa volonté d’aider ses partenaires à maximiser leurs performances, leur productivité et leur rentabilité.

Fort d’une augmentation annuelle de 233 % du nombre de participants, Juniper entend également élargir son programme ‘Champions’ existant, afin d’apporter plus d’opportunités et d’expertise. Ce programme crée une force de vente renforcée, capable d’apporter une solide expertise Juniper pour soutenir les clients communs.

Le constructeur explique enfin que l’investissement de ses partenaires dans une expertise technologique plus approfondie a d’ailleurs permis en moyenne une croissance des ventes de 20% par rapport à l’année précédente pour ceux ayant investi dans différentes spécialisations Juniper.

Dale Smith, Channel Director Juniper EMEA

« Juniper est vraiment très heureux de faire évoluer son écosystème de partenaires en France grâce à un programme de partenaires de classe mondiale, parallèlement aux solutions AI-Native Networking de Juniper. L’organisation des partenaires de Juniper a consacré beaucoup de temps et d’investissements stratégiques pour accroître la présence et l’infrastructure de commercialisation de Juniper dans la région, et nous sommes convaincus que nos partenaires connaîtront encore plus de succès avec nous en 2024 et au-delà.

Juniper a conçu une nouvelle stratégie pour aider ses partenaires à exploiter au maximum l’immense opportunité que représente la mise en réseau alimentée par l’IA, tant pour Juniper que pour ses partenaires. Outre les mises à jour du JPA et l’annonce récente de la plateforme AI-Native Networking de Juniper, nous augmentons également nos investissements dans la région. Nous avons renforcé notre équipe de vente en Europe afin d’offrir un meilleur soutien aux entreprises, et nous avons créé un nouveau modèle de collaboration entre les ventes et les partenaires. Tous les investissements et les améliorations que Juniper apporte à ses partenaires ont pour but de s’assurer qu’ils disposent, ainsi que nos équipes, de la meilleure plateforme d’engagement et de création d’opportunités pour les nouveaux produits. »

Enfin, nous redoublons d’efforts en augmentant les investissements des partenaires par le biais des fonds de développement marketing de Juniper et du volet Elite Plus du JPA. Cela nous permettra de générer encore plus de dynamisme et d’élan sur le marché afin de sensibiliser les utilisateurs finaux aux capacités innovantes de Juniper en matière d’AI Native Networking. »

Les nouveautés du programme Juniper Partner Advantage 2024 incluent :

Une catégorie « Managed Network Provider» : Juniper fait évoluer la catégorie de fournisseur de services managés (MSP), dont le nombre de partenaires a augmenté de 44 % l’année dernière, grâce à de nouvelles capacités d’IA qui peuvent améliorer le service client et accroître la rentabilité des partenaires.

: fait évoluer la catégorie de fournisseur de services managés (MSP), dont le nombre de partenaires a augmenté de 44 % l’année dernière, grâce à de nouvelles capacités d’IA qui peuvent améliorer le service client et accroître la rentabilité des partenaires. Une nouvelle catégorie « Advisor » : Ce nouveau statut récompense les partenaires qui conseillent et accompagnent les réflexions des clients afin d’optimiser leur réussite.

: Ce nouveau statut récompense les partenaires qui conseillent et accompagnent les réflexions des clients afin d’optimiser leur réussite. La prise en compte de critères de durabilité environnementale : Alors que davantage de clients exigent des partenaires un engagement et une montée en compétences dans le développement durable comme un impératif de conformité, Juniper encourage ses partenaires à adopter des pratiques durables par le biais du programme ‘JPA’, et incite ses partenaires, en collaboration avec leurs clients, à progresser vers des objectifs climatiques, dont la décarbonation, le développement de technologies propres, ainsi que la réduction et le recyclage des déchets.

: Alors que davantage de clients exigent des partenaires un engagement et une montée en compétences dans le développement durable comme un impératif de conformité, encourage ses partenaires à adopter des pratiques durables par le biais du programme ‘JPA’, et incite ses partenaires, en collaboration avec leurs clients, à progresser vers des objectifs climatiques, dont la décarbonation, le développement de technologies propres, ainsi que la réduction et le recyclage des déchets. Une reconnaissance de l’expertise verticale : Juniper ajoute au programme ‘JPA’ la reconnaissance de l’expertise verticale de ses partenaires, ce qui permet de récompenser ceux qui ont des solutions ‘GTM’ (Go to Market) sectorielles complètes et qui ont démontré leur capacité à répondre aux exigences spécifiques des métiers.

: ajoute au programme ‘JPA’ la reconnaissance de l’expertise verticale de ses partenaires, ce qui permet de récompenser ceux qui ont des solutions ‘GTM’ (Go to Market) sectorielles complètes et qui ont démontré leur capacité à répondre aux exigences spécifiques des métiers. Un enrichissement de l’engagement ‘GTM’ des partenaires : Ce programme renforce la collaboration en proposant une cartographie des comptes, des investissements correspondants et une planification dédiée tout au long du cycle de vie client.

: Ce programme renforce la collaboration en proposant une cartographie des comptes, des investissements correspondants et une planification dédiée tout au long du cycle de vie client. Un Tableau de bord ‘Deal Central’ : Ce nouvel outil regroupe les contrats, les devis et les leads marketing des partenaires de Juniper , rationalisant ainsi le processus autour de l’activité commerciale. Les partenaires peuvent répondre en deux heures ou moins pour 80 % des opportunités commerciales et en six heures ou moins pour les affaires stratégiques d’un montant inférieur à 250 000 dollars.

Pour commenter cet article et retrouver toutes les actualités de la Distribution IT & Tech : RDV sur la page Linkedin de ChannelBiz.