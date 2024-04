« Notre engagement envers les MSPs va au-delà de la technologie » : L’éditeur Centreon lance son programme partenaires dédié aux MSPs

Éditeur « Partner-first », Centreon étend son programme partenaires « ON » avec l’ambition d’accompagner plus spécifiquement les MSPs (Managed Service Providers).

Avec son programme partenaires MSP, Centreon, spécialisé dans la supervision de la performance digitale, réaffirme son engagement envers les MSPs. L’éditeur entend ainsi mieux répondre à leurs besoins actuels : gestion de la complexité des infrastructures hybrides, extension des offres de services, croissances des revenus et rentabilité.

62% des MSPs prévoient une croissance de leurs activités

Selon le baromètre MSP 2024 réalisé par Centreon, 62% des MSPs répondants prévoient une croissance de leurs activités en se développant dans de nouveaux services, secteurs ou marchés. Dans le même temps, l’efficacité opérationnelle, la gestion des coûts et la concurrence ressortent comme les trois principaux défis auxquels sont confrontés les MSP. Enfin, 87% de MSPs déclarent que leurs clients sont intéressés par les services de supervision informatique.

Marc-Antoine Hostier, COO de Centreon :

« Dans un paysage très dynamique et compétitif, les MSPs sont sous pression pour se différencier, améliorer leur efficacité opérationnelle et maintenir leur rentabilité. Notre programme partenaires MSP est conçu pour équiper les MSPs avec les outils, les ressources et le support nécessaires pour réussir sur le marché. »

« Notre engagement envers les MSPs va au-delà de la technologie. Nous sommes déterminés à favoriser les partenariats de collaboration et à fournir un accompagnement personnalisé pour aider les MSPs à réussir. Nos équipes dédiées, experts techniques de supervision, équipes commerciales et avant-vente, sont prêtes à aider les partenaires MSPs à chaque étape de leur parcours. »

Les avantages du programme MSP, annoncés par Centreon :

Une formation spécialisée,

spécialisée, Un accompagnement technique ,

, Des programmes de certification par le biais d’un LMS (Learning Management System),

par le biais d’un LMS (Learning Management System), Des budgets co-marketing sur une plateforme PRM (Partner Relationship Management) dédiée.

À propos de Centreon :

Centreon développe depuis 2005 une expertise unique dans la supervision des infrastructures, des réseaux et de l’expérience digitale des utilisateurs. L’éditeur compte ainsi un millier de clients, organismes publics, entreprises et MSP dans le monde, un réseau étendu de 130 partenaires et 250 000 utilisateurs dans 60 pays,. Avec une équipe de 160 collaborateurs travaillant dans cinq pays différents, Centreon affiche une croissance annuelle moyenne de 30 %.