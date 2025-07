Nominations : qui sont les nouveaux visages de l’IT en juin 2025 ?

Insight France nomme un nouveau Directeur Général

Insight France, intégrateur de solutions IT pour les grandes entreprises et les administrations, annonce la nomination de Thomas Marchais au poste de Directeur Général. Âgé de 51 ans, il succède à la direction précédente dans un contexte d’accélération autour des services managés et des projets cloud. Diplômé de l’IMT Atlantique, Thomas Marchais a débuté sa carrière chez Alcatel avant de rejoindre Verizon, Wavestone, puis NTT Data, où il a dirigé des projets de transformation à l’échelle européenne.

Son parcours inclut des responsabilités chez Dimension Data et NTT DATA, avec un accent marqué sur le pilotage de la performance et la structuration de portefeuilles de services. Il reportera directement à Adrian Gregory, Président EMEA d’Insight. « Insight dispose d’un positionnement unique pour accompagner les entreprises dans l’adoption de l’IA et la modernisation de leur IT », commente Thomas Marchais.

Cyber : Cassie Leroux prend la direction des opérations chez Mailinblack

L’éditeur français de solutions de cybersécurité Mailinblack, spécialisé dans la protection des emails pour les PME et les collectivités, annonce la nomination de Cassie Leroux au poste de Chief Operating Officer. Elle pilotera les fonctions Opérations du groupe, incluant les équipes Sales, Marketing & Communication, Produit et Service Client. Cette évolution organisationnelle vise à structurer davantage les fonctions de support à la croissance, dans un contexte d’évolution des offres et de renforcement de la présence auprès des partenaires.

Diplômée de KEDGE Business School, Cassie Leroux avait rejoint Mailinblack en 2021 comme Product Marketing Manager avant d’être promue Chief Product Officer début 2022. Elle y a dirigé une équipe pluridisciplinaire (PM, UX, PMM) et défini la stratégie produit, les roadmaps et les modèles de tarification. En mars 2025, elle est nommée Chief Revenue Officer, prenant la responsabilité des équipes commerciales Channel, TPE/PME et Grands Comptes. Elle devient COO en juin 2025.

David Buis rejoint Check Point comme Sales Director Major Accounts

Check Point France, éditeur de solutions de cybersécurité distribuées via un réseau de partenaires certifiés, se renforce avec l’arrivée de David Buis au poste de Sales Director – Major Accounts. Il pilotera les comptes stratégiques français. Fort de près de trois ans en tant que Country Manager France et Benelux chez SolarWinds, il y a supervisé le repositionnement commercial dans la région.

Ce recrutement s’inscrit dans une volonté de renforcer les liens avec les grands comptes nationaux, dans un contexte où la demande en protection périmétrique, EDR et prévention des menaces cloud augmente. David Buis apportera sa connaissance des grands groupes, avec une approche orientée valeur.

Distribution : Serge Cantamessi promu chez Algam

Le distributeur français Algam Enterprise, spécialisé dans les solutions audiovisuelles professionnelles à destination des intégrateurs AV et des revendeurs corporate, annonce la promotion de Serge Cantamessi au poste de Directeur Commercial Intégration AV et Corporate Resellers. Il occupait auparavant la fonction de Directeur Commercial Corporate Resellers. Dans un message publié sur LinkedIn, Serge Cantamessi déclare : « C’est un véritable plaisir au quotidien de travailler avec des équipes commerciales, administratives, marketing, techniques… de passionnés et de professionnels ».

Cette nomination traduit la volonté d’Algam de renforcer sa structuration commerciale sur le segment des solutions AV, dans un marché en demande croissante d’expériences utilisateurs qualitatives et intégrées. Le groupe cible principalement les intégrateurs et revendeurs positionnés sur les équipements collaboratifs et audiovisuels pour entreprises, secteur en croissance avec la généralisation des usages hybrides.

Opérateurs : Laure Petiet prend la direction Sud-Ouest d’Axione

Axione, opérateur d’infrastructures numériques spécialisé dans le très haut débit pour les collectivités et entreprises, annonce la nomination de Laure Petiet comme Directrice Régionale Sud-Ouest. Forte de 25 ans d’expérience dans les télécoms, elle encadre désormais près de 200 collaborateurs dans cette région, sur un total de 350 pour l’ensemble de la zone. Ancienne de SFR et Covage, elle avait intégré Axione en 2023 comme responsable du NOC.

Elle déclare : « Mon objectif est d’accompagner nos équipes dans la transformation régionale, de développer les relais de croissance d’Axione et d’assurer la qualité d’exécution de nos contrats ». Cette nomination s’inscrit dans une réorganisation qui donne plus d’autonomie aux régions, avec une gouvernance de proximité. À l’heure de la fin du cuivre et du développement des services numériques, Axione accentue sa stratégie de pilotage local des infrastructures et services associés (IoT, 5G, réseaux multiservices), tout en renforçant la place des femmes dans les postes de direction technique.

Télécoms : Jean-Philippe Poirault nouveau CEO du groupe Stelogy

Stelogy, opérateur B2B de services télécoms, cloud et cybersécurité pour entreprises et collectivités, nomme Jean-Philippe Poirault CEO du groupe. Cette évolution marque une nouvelle phase stratégique après une série d’acquisitions (Nomotech, VoIP Télécom, MIE…) et un chiffre d’affaires consolidé de 120 M€ en 2024. Le fondateur Jean-Philippe Melet reste président du comité stratégique. Jean-Philippe Poirault, ex-dirigeant chez AWS, Ericsson et Forcepoint, apporte plus de 30 ans d’expertise dans les infrastructures et services IT.

« Je vais apporter toute mon expérience, mes réseaux ainsi que ma vision du marché pour faire de Stelogy une belle réussite collective », affirme-t-il. Il pilotera les prochaines étapes de croissance, en renforçant la présence du groupe sur le cloud, la cybersécurité et la verticalisation des offres métiers. Stelogy revendique plus de 20 000 clients BtoB, 580 collaborateurs et 470 partenaires revendeurs sur le territoire.

Datacenters : Jeremy Chong nommé Marketing Manager chez nLighten France

nLighten, opérateur d’infrastructures datacenters de proximité, annonce la nomination de Jeremy Chong au poste de Marketing Manager pour la France. Présent dans l’entreprise depuis septembre 2023 comme Business Manager, il avait contribué au développement de la région Grand Est. Il pilotera désormais la stratégie marketing nationale. L’entreprise exploite 7 edge datacenters en France (34 en Europe), et vise le marché des entreprises publiques et privées recherchant des solutions d’hébergement locales, souveraines et à faible latence.

« Sa connaissance du marché et son expérience seront de vrais atouts pour structurer davantage notre approche marketing », précise Anwar Saliba, Directeur Général. Jeremy Chong bénéficie d’une expérience internationale en développement commercial et transformation digitale. Il travaillera à renforcer la visibilité de l’offre dans un marché concurrentiel en plein essor autour des datacenters edge.

Thierry Bedos rejoint Keepit pour piloter l’Europe du Sud

Keepit, fournisseur de solutions SaaS de sauvegarde cloud indépendantes, nomme Thierry Bedos au poste de Vice President South EMEA. Il supervisera les opérations en France, Italie et région ibérique, sur les segments PME, Commercial et Enterprise. Diplômé de l’INSA Lyon et de l’IAE Lyon, il a précédemment dirigé les zones EMEA Sud chez Proofpoint et Forcepoint, avec un accent sur la croissance du channel.

« Keepit s’impose comme une alternative crédible face aux solutions de sauvegarde intégrées aux grands écosystèmes cloud », déclare-t-il. L’entreprise cible les organisations soucieuses de souveraineté et de résilience, grâce à ses datacenters privés et à son architecture indépendante. Thierry Bedos apporte une connaissance fine des écosystèmes VAR, intégrateurs et MSP, ainsi qu’un parcours solide dans la cybersécurité, le big data et l’IA. Il reportera à Søren Lindkvist, SVP EMEA.

