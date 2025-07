SentinelOne : Orange Cyberdefense, Exclusive Networks et Metanext parmi les partenaires récompensés

Le palmarès 2025 met notamment à l’honneur plusieurs entreprises françaises. Orange Cyberdefense a été désigné Partenaire de l’année 2025, tandis qu’Exclusive Networks France a reçu le prix de Distributeur de l’année, et Metanext celui de Rising Star. Ces distinctions reflètent le dynamisme de l’écosystème français dans le domaine de la cybersécurité.

Trois partenaires français primés par SentinelOne

« L’innovation n’est pas un acte ponctuel, mais un engagement de chaque jour. Depuis cinq ans, notre partenariat avec SentinelOne repose sur la confiance, une vision partagée et une volonté constante d’innover pour garder une longueur d’avance sur les menaces en perpétuelle évolution et protéger nos clients. Nous sommes honorés de recevoir ce prix qui reflète notre capacité partagée à innover, motivée par une ambition commune en matière de cybersécurité », explique Benjamin Serre, Directeur du Développement chez Orange Cyberdefense.

SentinelOne indique que sa stratégie s’appuie sur un réseau de partenaires engagés, déployant ses solutions de protection pilotées par l’IA à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’édition 2025 du PartnerOne Awards distingue également des partenaires internationaux dans des catégories sectorielles : AWS comme Partenaire Cloud, Mimecast pour le volet technologique, ou encore SNS côté MSSP.

Des alliances technologiques autour de l’IA et du cloud

Les témoignages recueillis à l’issue de l’événement soulignent l’importance croissante des intégrations technologiques et des services managés dans les stratégies de cybersécurité.

« Notre intégration technologique avec SentinelOne permet à nos clients communs de neutraliser les menaces, tout en renforçant leur réactivité face aux incidents. Nous sommes convaincus que le “pouvoir de l’union” est une force déterminante en cybersécurité et que notre écosystème de partenaires contribue à renforcer la sécurité de nos clients. Cette distinction décernée par SentinelOne vient saluer l’impact concret que nous avons – et continuerons d’avoir – grâce à cette intégration ! » détaille Jules Martin, Vice-Président des alliances technologiques chez Mimecast.

Du côté cloud, AWS a également été mis en avant. « Nous sommes honorés de recevoir le prix “Cloud Partner of the Year”. Cette reconnaissance reflète la solidité de notre collaboration avec SentinelOne et nos résultats communs exceptionnels. Merci pour votre confiance et ce partenariat fructueux. Nous sommes impatients de poursuivre cette dynamique et de continuer à créer ensemble encore plus de valeur à l’avenir », commente Maya Kreidy, Responsable EMEA – Sécurité, Obs & DevOps chez Amazon Web Services.

Metanext, distingué pour sa progression rapide, évoque de son côté une convergence stratégique autour des nouvelles architectures cloud : « En quelques mois seulement, notre partenariat s’est développé rapidement, porté par une vision partagée de l’innovation et de la cybersécurité moderne. […] Nous croyons fermement au positionnement stratégique de SentinelOne et à la force de son portefeuille de solutions, en particulier sa solution CNAPP, qui répond parfaitement aux enjeux actuels en matière de sécurité dans le cloud », résume Martin Delattre, Directeur Commercial de Metanext.

Les partenaires MSSP et IR salués pour leur réactivité opérationnelle

Dans un contexte de menaces toujours plus complexes, SentinelOne a également mis en avant les acteurs spécialisés dans la réponse aux incidents et les services managés. SNS Security, actif sur le marché français depuis 2017, s’est vu remettre le prix MSSP de l’année. Son Directeur Général Adjoint, Adrien Vandeweeghe, rappelle l’importance de la continuité technologique : « Aujourd’hui encore, la qualité de service de notre équipe SOC, alliée à l’innovation constante de SentinelOne, fait une réelle différence sur nos marchés. »

S-RM, société spécialisée dans la réponse aux incidents, a également été distinguée : « Lors d’incidents à haut risque, il est essentiel de pouvoir s’appuyer sur une technologie fiable. Avec SentinelOne, nous savons que nous déployons ce qui se fait de mieux pour offrir à nos clients la confiance et la sérénité nécessaires, même dans les situations les plus critiques », affirme Tim Geschwindt, responsable EMEA.

Enfin, Exclusive Networks France souligne le rôle de la proximité dans sa relation avec l’éditeur. « La qualité des relations avec leur équipe locale, ainsi que les nombreuses synergies développées, ont été déterminantes. Cette reconnaissance ne fait que renforcer la motivation de notre équipe à poursuivre notre collaboration fructueuse », conclut Frédéric Dufour, Directeur général national.

