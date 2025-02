20 ans de souveraineté : l’éditeur français Altospam gagne du terrain en 2025

Avec les nouvelles réglementations européennes et les interrogations croissantes sur l’exposition aux législations extraterritoriales, l’approche d’Altospam dans la sécurisation des messageries professionnelles a désormais un tout autre échos.

Jean-Christian Dumas, Directeur Général d’Altospam, et Enzo Morello, Channel Manager de l’éditeur, reviennent pour ChannelBiz sur l’évolution du marché, la stratégie de distribution de l’entreprise et les perspectives pour 2025. Un double entretien réalisé sur le salon Cyber Show Paris 2025.

Quels sont les enjeux actuels du marché auxquels répond Altospam ?

Jean-Christian Dumas : Les enjeux de souveraineté et de contrôle des données deviennent de plus en plus centraux. Depuis plus de vingt ans, nous avons fait le choix d’une approche résolument française, aussi bien en termes de technologie que d’infrastructure. Cette orientation prend une importance cruciale aujourd’hui, alors que certains acteurs historiques de la sécurité e-mail sont affectés par des changements stratégiques ou une perte de souveraineté. Cela crée un besoin fort chez les revendeurs et leurs clients de solutions souveraines, avec des garanties claires sur la gestion des données.

Nous observons également une attente accrue en matière d’efficacité des solutions anti-spam. L’enjeu pour les entreprises et les établissements publics, est de disposer d’un filtrage rigoureux sans complexité d’administration. Il ne s’agit pas uniquement de bloquer les menaces, mais aussi de garantir que seules les communications légitimes parviennent aux utilisateurs, avec un minimum de faux positifs.

« C’est sur cette promesse que nous avons construit notre offre, en visant un taux de filtrage de 99,8 % et moins de 0,01 % de faux positifs. »

Enfin, le marché est en train de basculer vers une approche plus intégrée de la cybersécurité. Les revendeurs et MSP recherchent des solutions complémentaires, capables d’adresser non seulement la protection, mais aussi la sensibilisation des utilisateurs aux menaces. C’est dans cette logique que nous avons récemment lancé une solution de formation et simulation d’attaques de phishing.

Quelles solutions proposez-vous pour répondre à ces enjeux ?

Jean-Christian Dumas : Notre cœur de métier est la protection des e-mails. Nous avons toujours défendu une approche qui repose sur la qualité du filtrage et la transparence du service pour les utilisateurs finaux. Concrètement, notre solution ne se limite pas à intercepter les spams ou les attaques, elle garantit que seuls les e-mails légitimes parviennent aux boîtes de réception. C’est une différence importante avec certaines offres concurrentes, où l’utilisateur doit régulièrement intervenir pour gérer des faux positifs ou ajuster des réglages.

« Chez nous, si un utilisateur s’interroge sur un message non délivré, il peut nous solliciter et nous nous engageons à lui fournir une explication détaillée. »

Nous avons également élargi notre offre avec Altospam Training, un module de sensibilisation et de simulation de phishing lancé en septembre 2024. Cette solution a été conçue en réponse à la demande des partenaires, qui cherchaient un moyen efficace d’accompagner leurs clients dans l’amélioration de leur posture de cybersécurité. L’approche est pragmatique : les utilisateurs sont exposés à des simulations d’attaques réalistes, ce qui leur permet d’acquérir de meilleurs réflexes face aux tentatives de compromission.

Comment intégrez-vous vos partenaires dans la stratégie de distribution d’Altospam ?

Enzo Morello : Nous comptons aujourd’hui plus de 400 partenaires actifs, dont beaucoup ont longtemps acheté nos solutions en direct. Pour accompagner notre développement et structurer davantage notre distribution, nous avons engagé une transition vers un modèle indirect, en nous appuyant sur des distributeurs spécialisés, et un partenariat stratégique avec Watsoft, qui joue un rôle clé dans l’animation du réseau de partenaires et dans l’accompagnement des revendeurs & MSP.

L’objectif de cette transition est double. D’une part, elle nous permet de rationaliser la gestion des partenaires en facilitant les processus d’achat et de support via les distributeurs. D’autre part, elle assure aux revendeurs un accompagnement plus structuré et des conditions commerciales optimisées. Nous restons néanmoins à l’écoute des partenaires, qui ont toujours la possibilité de travailler en direct si cela correspond mieux à leur organisation.

Quelles seront vos ambitions en 2025 ?

Enzo Morello : Nous continuons d’investir fortement en R&D pour maintenir notre avance technologique. En 2025, nous renforçons encore nos capacités d’analyse et d’intelligence artificielle pour anticiper les nouvelles techniques de contournement utilisées par les attaquants.

Nos ambitions se manifestent sur deux axes principaux : l’expansion et l’activation de notre Channel : Nous prévoyons de recruter entre 5 et 10 % de nouveaux partenaires, en ciblant particulièrement les MSP et infogéreurs. Nous privilégions une approche qualitative : plutôt que de multiplier les partenaires, nous voulons nous assurer que ceux qui nous rejoignent exploitent pleinement le potentiel de notre solution.

Nous travaillons également à maximiser l’activité de nos partenaires existants, avec l’objectif que chaque revendeur augmente de 20 % son volume d’affaires avec Altospam, en intégrant nos solutions de manière plus systématique dans leur offre de services. Cela passe par un accompagnement renforcé et une montée en compétences en continue sur nos produits, pour que nos partenaires intègrent au mieux nos solutions dans leurs offres de cybersécurité.

Comment vous démarques-vous de vos concurrents, dans un marché particulièrement concurrentiel ?

Jean-Christian Dumas : Nous insistons vraiment sur trois piliers : la souveraineté, l’efficacité du filtrage et la simplicité d’usage. Nous sommes une entreprise 100 % française, avec une infrastructure hébergée exclusivement en France.

« Contrairement à certaines solutions concurrentes qui s’appuient sur des clouds étrangers, nous garantissons une absence totale d’exposition aux législations extraterritoriales, notamment le Cloud Act. »

C’est un point essentiel pour les entreprises et collectivités qui manipulent des données sensibles. Sur le plan technique, notre filtrage est conçu pour être le plus transparent possible pour l’utilisateur. Contrairement à d’autres solutions qui nécessitent des validations fréquentes ou des ajustements de règles, notre approche repose sur un engagement de performance. Si un e-mail est bloqué, nous sommes en mesure d’expliquer pourquoi, sur la base de critères précis. Enfin, nous avons développé une approche qui facilite l’intégration pour les MSP et infogéreurs. Nos partenaires recherchent des solutions qu’ils peuvent déployer rapidement, sans complexité administrative. Notre solution s’intègre facilement dans un catalogue de services gérés, en complément d’autres offres de cybersécurité comme le backup ou la protection des endpoints.

Propos recueillis sur le salon Cyber Show 2025 par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

