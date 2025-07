Trend Micro restructure son programme partenaire autour des services managés

L’éditeur japonais Trend Micro fait évoluer son programme de partenariat à l’échelle européenne. Objectif : offrir aux MSP, intégrateurs et distributeurs un levier supplémentaire pour proposer des services de cybersécurité proactifs, tout en élargissant leurs marges et en facilitant leur montée en compétence.

Une refonte axée sur les services et le pilotage du risque

Cette annonce s’inscrit dans une volonté plus large de faire converger les enjeux de rentabilité, d’automatisation et de conformité des prestataires IT face à une pression croissante du marché. Avec la nouvelle version de son Partner Program, Trend Micro introduit une structure unifiée de niveaux, des remises harmonisées, ainsi que des mesures incitatives spécifiques aux fournisseurs de services. Les partenaires peuvent s’appuyer sur une offre actualisée de certifications, ainsi que sur un renforcement des compétences techniques et commerciales.

L’ensemble est conçu pour tirer pleinement parti de la plateforme Trend Vision One for Service Providers, qui prend en charge plusieurs briques stratégiques : gestion proactive de l’exposition aux risques cyber (CREM), opérations de sécurité de type SIEM et SOAR, reporting de conformité (notamment pour NIS2, DORA et les cyber-assurances), et protection XDR multi-couches. Sont couverts les endpoints, réseaux, identités, données, environnement cloud, e-mails, et applications IA. Cette approche vise à positionner les partenaires comme interlocuteurs clés des entreprises dans la gestion continue de leur surface d’attaque.

« Plus que jamais, les clients se tournent vers des fournisseurs de services de confiance pour obtenir de l’aide afin de faire face à une surface d’attaque croissante, à un paysage de menaces de plus en plus vaste et aux exigences de conformité, tout en étant confrontés à des ressources de sécurité internes limitées. Dans ce contexte, les fournisseurs de services ont donc la possibilité de se démarquer en proposant des offres à valeur ajoutée. L’évolution du programme et la plateforme centralisée de Trend Micro permettent aux partenaires d’établir des relations pérennes et profitables avec leurs clients grâce à des services à valeur ajoutée », explique Christina Decker, Director Strategic Channels Europe chez Trend Micro.

Vision One : automatisation, multi-tenant et paiement à l’usage

Trend Vision One for Service Providers intègre une console multi-tenant, un provisioning simplifié et un modèle de paiement à l’usage. Des mécanismes qui facilitent le déploiement progressif de services managés, quel que soit le niveau de maturité du partenaire. L’éditeur insiste aussi sur les gains de productivité associés à l’automatisation des processus de détection et de remédiation, ainsi qu’à la surveillance continue des risques.

« Les attentes des entreprises évoluent. Elles cherchent à s’entourer de partenaires toujours plus compétents en matière de sécurité. Avec l’évolution de notre Partner Program, nous envoyons un signal fort à notre Channel : nous sommes là pour aider chacun de nos partenaires à proposer toujours plus de valeur clé en main à son écosystème de clients. Grâce à cette approche, nous allons favoriser et faciliter l’accès des entreprises à une offre de services de cybersécurité proactive, basée sur la gestion de la surface d’exposition aux risques », précise Emmanuel Launay, Head of Channel France, Trend Micro. « Avec un accent mis sur l’attractivité financière, nous offrons à notre Channel la possibilité d’étendre ses compétences et d’affirmer son positionnement orienté vers les services. »

La promesse affichée par Trend Micro : aider les partenaires à monétiser la réduction du risque chez leurs clients finaux. Pour cela, l’éditeur met en avant un accompagnement structurant, incluant un vaste éventail de formations, certifications et outils d’aide à la vente. Le programme prévoit également un système de remises progressives, conçu pour valoriser l’engagement des partenaires dans le développement de leur offre de services de cybersécurité. En ciblant à la fois l’optimisation des marges et la réduction des coûts opérationnels, l’éditeur veut se positionner comme un catalyseur de croissance pour les MSP et les intégrateurs en transition vers un modèle orienté services.

