Comment HP adapte son programme partenaire Amplify

Objectif : renforcer la croissance de ses revendeurs, distributeurs, intégrateurs et acteurs du retail, en leur fournissant de nouveaux leviers autour de l’intelligence artificielle, de la performance commerciale et des engagements RSE

Nouvelle structure de rémunération : HP introduit « SuperPower Booster »

Pour soutenir ses partenaires dans la commercialisation de l’ensemble de son portefeuille (produits, services et solutions), HP a dévoilé l’Amplify SuperPower Booster. Cette nouvelle structure de rémunération a pour but de mieux valoriser les ventes croisées sur la gamme complète. Elle s’adresse aux partenaires professionnels, distributeurs et acteurs du retail.

Lancée à partir du 1er mai 2025 pour les partenaires BtoB, cette évolution s’inscrit dans la continuité de l’initiative « More for More », mise en place en 2023. Cette dernière avait permis d’augmenter la rémunération des partenaires qualifiés par un système de multiplicateur. HP annonce vouloir étendre ce principe à l’ensemble de ses activités. Le déploiement vers les autres typologies de partenaires est prévu dans le courant de l’année.

« Dans un paysage technologique en constante évolution, HP s’engage plus que jamais à accompagner ses partenaires à anticiper le futur du travail. », déclare Kobi Elbaz, Senior Vice President et General Manager of Global Revenue Operations au sein de HP. « Les solutions de HP intégrant la puissance de l’IA transforment la productivité des entreprises, offrant de nouvelles opportunités de créer et développer la façon de travailler qui leur correspond le mieux. »

HP précise que l’expertise sectorielle ou technologique des partenaires continuera d’être prise en compte dans cette nouvelle approche, sans remise en cause des valorisations différenciées déjà existantes.

Formation à l’IA : HP Amplify AI se renforce

HP poursuit également l’évolution de son programme HP Amplify AI avec l’objectif d’accélérer la montée en compétences des partenaires autour de l’intelligence artificielle. Cette nouvelle phase intègre des ressources pédagogiques, des cas d’usage opérationnels, ainsi que des accès à des experts.

Le constructeur met notamment en avant un parcours de formation conçu pour les forces de vente techniques, le HP NVIDIA Technical Sales Strategy AI Workstation MasterClass, et un autre dédié aux dirigeants, construit autour de courtes vidéos pédagogiques sur les usages concrets de l’IA.

Ces outils sont conçus pour aider les décideurs à mener des échanges stratégiques avec leurs clients et à générer des opportunités commerciales sur des projets intégrant des briques d’intelligence artificielle.

Développement durable : HP Amplify Impact affiche des résultats mesurables

Lancé en 2021, le programme HP Amplify Impact, axé sur la responsabilité sociale et environnementale, a dépassé ses objectifs d’adhésion : plus de 50 % des partenaires Amplify y sont désormais inscrits, soit bien avant l’échéance fixée fin 2025.

L’éditeur affirme que cette démarche a des effets concrets sur la performance commerciale. Les partenaires ayant adopté les outils et formations proposés dans le cadre du programme affichent une augmentation de 70 % de leurs taux de réussite sur les appels d’offres intégrant des critères RSE, et une multiplication par deux des ventes de solutions responsables en un an.

HP indique que cette nouvelle phase du programme recentre son action sur la croissance client, en s’appuyant sur les objectifs de durabilité. Il ne s’agit plus uniquement de fournir des outils d’évaluation ou des formations, mais d’outiller les partenaires pour renforcer leur compétitivité sur des marchés de plus en plus sensibles à la conformité et à l’impact environnemental

