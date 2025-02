Nomination : HP confie sa direction Channel à deux nouveaux directeurs

Avec cette nouvelle organisation, HP entend renforcer le déploiement du programme HP Amplify et soutenir la croissance des partenaires, qu’ils soient issus du secteur B2B ou du Retail.

Denis Pioletti, qui évolue chez HP depuis 2007, a occupé plusieurs postes dans les ventes partenaires, la gestion de produits et la direction des Systèmes Personnels. Depuis trois ans, il était Channel Manager France, un rôle qui l’a conduit à travailler en étroite collaboration avec le réseau de revendeurs professionnels. Il est diplômé de l’ICN Business School.

Une double expertise pour piloter la stratégie Channel

De son côté, Samy Alaoui Hassini dispose d’une expérience de dix ans dans le Retail en France. Après cinq ans passés chez Fnac-Darty, il a poursuivi sa carrière chez Acer, où il a occupé des postes de Responsable Grands Comptes, Manager Retail et Directeur des ventes pour la France et l’Afrique du Nord. Il est titulaire d’un double master en Management International de l’INSEEC et de SRH Berlin.

Le binôme succède à Rose Ludena, qui occupait ce poste depuis novembre 2021 et qui prend désormais des responsabilités internationales en tant que Global Sales Lead pour la région Sud de l’Europe, Moyen-Orient et Afrique (SEMA). Par ailleurs, Samy Alaoui Hassini remplace Edward Popelard, désormais nommé Directeur de la Catégorie Solutions d’Impression de HP France.

Avec cette nouvelle organisation, HP souhaite accélérer le développement de son écosystème Channel et anticiper les évolutions du marché, notamment en réponse aux nouveaux enjeux liés à l’avenir du travail et à l’évolution des besoins des revendeurs IT et du Retail. Une nomination accueillie avec enthousiasme par Denis Pioletti :

« Je suis ravi de continuer à pouvoir développer les ventes de nos partenaires en tant que Directeur Commercial Channel chez HP France. Ce changement permettra de renforcer nos engagements auprès de notre réseau, tant pour l’environnement professionnel que pour le Retail, alors que nous élaborons notre stratégie pour anticiper les enjeux de l’avenir du travail. »,

« Je suis très enthousiaste à l’idée de relever ce nouveau défi au sein de HP France en tant que Directeur des Ventes de la Division Grand Public. Je compte m’appuyer sur mon expérience dans le Retail et je suis convaincu que nous allons poursuivre notre croissance grâce à notre solide écosystème de partenaires et nos solutions innovantes et performantes. », ajoute Samy Alaoui Hassini.

Cette réorganisation s’inscrit dans la continuité du programme HP Amplify, conçu pour accompagner les partenaires dans la transformation de leur modèle économique et optimiser leurs opportunités de croissance.

Crédit photo : Denis Pioletti (compte Linkedin)

