Dell ajuste son programme partenaire et renforce ses incentives à destination de son channel

Dans un marché où les partenaires représentent désormais 50 % du chiffre d’affaires net de l’entreprise, Dell mise sur des incentives optimisées, des offres ciblées sur l’IA et un accompagnement accru pour générer davantage d’opportunités commerciales. L’un des axes majeurs du programme 2025 concerne l’ajustement des incentives pour maximiser la rentabilité des partenaires :

Titanium Storage Growth Incentive : les partenaires Titanium bénéficient d’un bonus de 2 % s’ils atteignent leurs objectifs trimestriels en matière de solutions de stockage.

: les partenaires Titanium bénéficient d’un bonus de s’ils atteignent leurs objectifs trimestriels en matière de solutions de stockage. Croissance PC : un investissement majeur a été réalisé dans l’activité PC, incluant une incentive de 1,5 % pour les partenaires Titanium atteignant leurs objectifs trimestriels en unités vendues.

: un investissement majeur a été réalisé dans l’activité PC, incluant une pour les partenaires Titanium atteignant leurs objectifs trimestriels en unités vendues. Remise Compete Select : Dell propose une remise supplémentaire de 4 % sur les solutions de stockage, de protection des données et Client+ aux partenaires remportant de nouveaux contrats sur des comptes où la présence de Dell est encore limitée.

Des initiatives visent à récompenser la performance et à accélérer la pénétration de Dell sur des segments stratégiques.

L’IA et la modernisation des infrastructures au cœur du programme 2025

Le marché mondial des technologies devrait dépasser 5 000 milliards de dollars en 2025, selon Canalys, avec 70 % des solutions fournies par des partenaires. Dell met l’accent sur l’intelligence artificielle pour aider les entreprises à exploiter ces opportunités :

Dell AI Factory : une architecture ouverte développée avec des partenaires stratégiques pour proposer des solutions d’IA évolutives et reproductibles.

: une architecture ouverte développée avec des partenaires stratégiques pour proposer des solutions d’IA évolutives et reproductibles. Multiplicateur X3 pour les réseaux IA : les partenaires bénéficiant d’une remise de base sur les switches de la série Z des Dell PowerSwitch verront cette remise multipliée par trois.

: les partenaires bénéficiant d’une remise de base sur les switches de la série Z des Dell PowerSwitch verront cette remise multipliée par trois. Mise à jour du programme de formation en Data Science & AI : afin de renforcer l’expertise des partenaires sur les solutions IA de Dell et maximiser leur impact commercial.

Dell accompagne aussi les partenaires dans le renouvellement des parcs informatiques avec son Asset Recovery Services, qui assure la gestion responsable des anciens équipements pour une transition optimisée. L’entreprise entendégalement continuer d’améliorer ses outils et politiques pour fluidifier les interactions avec ses partenaires et simplifier leur activité :

Rémunération alignée pour les équipes commerciales Dell et les partenaires pour favoriser une collaboration harmonieuse.

pour favoriser une collaboration harmonieuse. Nouveau simulateur Incentive Center , permettant aux partenaires d’anticiper leurs primes et de mieux planifier leurs transactions.

, permettant aux partenaires d’anticiper leurs primes et de mieux planifier leurs transactions. Optimisation des devis grâce à des offres groupées incluant stockage, PC, accessoires et serveurs à prix compétitifs.

Avec cette approche prédictive et des outils voulus plus performants, le programme 2025 vise à solidifier la relation entre Dell et ses partenaires, tout en ouvrant de nouvelles opportunités commerciales.

