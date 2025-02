« Avec l’IA, l’inaction n’est plus une option » : une tribune de Florence Ropion, Dell Technologies

Chaque semaine, la rédaction de ChannelBiz donne la parole à un spécialiste IT et Tech, qui apporte un éclairage plus personnel sur l’actualité et les tendances du Channel. Cette semaine, c’est Florence Ropion, VP & France General Manager Channel chez Dell Technologies, qui se prête à l’exercice.

En 2025, le marché mondial de l’IT devrait atteindre 5,44 billions de dollars, dont 70,1 % seront générés par les partenaires de distribution de fabricants et fournisseurs technologiques. Dans ce contexte, pour saisir rapidement les nouvelles opportunités commerciales, il devient essentiel pour ces partenaires de renforcer leurs compétences et d’assurer une adoption cohérente des solutions proposées auprès de leurs clients.

Cette nécessité est d’autant plus urgente face à l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA) et aux défis qu’elle engendre. Les entreprises auront plus que jamais besoin de capitaliser sur l’expertise offerte par les partenaires de distribution pour se mettre au niveau de cette innovation et les acteurs du channel joueront un rôle clé pour les guider vers les choix les plus judicieux.

La nouvelle réalité de l’IA

L’IA n’est plus un simple avantage compétitif, mais elle est désormais une nécessité incontournable et, dans ce nouveau contexte technologique, il devient essentiel pour les entreprises de l’adopter avec discernement. La course est lancée pour l’intégrer dans les opérations quotidiennes, que ce soit pour automatiser des tâches répétitives ou extraire des informations clés à partir de données, car elle offre un potentiel considérable pour accroître l’efficacité, stimuler l’innovation, soutenir la croissance et, au final, délivrer des résultats business tangibles.

Les entreprises prennent progressivement conscience qu’il est crucial de mettre en place une stratégie d’IA claire et une infrastructure solide, capable de gérer des charges de travail au sein de problématiques informatiques complexes et en constante évolution. Pour les partenaires, cela représente une opportunité unique de rendre l’IA plus accessible, en démystifiant son fonctionnement et en facilitant son adoption.

Dans l’année à venir, les entreprises se concentreront sur l’acquisition de plateformes et d’outils adaptés pour appliquer l’IA à leurs processus clés. Ce changement est déjà en marche, offrant aux partenaires de distribution une occasion précieuse de jouer un rôle majeur dans les transformations numériques de leurs clients.

L’IA va transformer le data center

L’IA impose une refonte de l’approche traditionnelle des data centers et nécessite une compréhension approfondie des infrastructures capables de soutenir efficacement le déploiement des charges de travail d’IA à grande échelle. Pour s’adapter à un paysage de données hautement distribué – s’étendant sur site, à la périphérie, sur les PC d’IA et dans le cloud – les organisations doivent adopter une approche holistique.

Avec la multiplication des charges de travail d’IA, il devient impératif d’investir dans une infrastructure optimisée capable de répondre aux immenses besoins en calcul et aux volumes grandissants de données. Naviguer dans cet écosystème en constante évolution exige une planification minutieuse, en alignant les bonnes stratégies de gestion de la data sur les charges de travail appropriées. Cela implique de trouver un équilibre subtil entre qualité, coût, sécurité, latence et durabilité, tout en garantissant l’évolutivité pour assurer une performance optimale dans divers environnements.

On assiste également à une évolution croissante vers une architecture désagrégée dans laquelle le calcul, le stockage et la mise en réseau sont découplés et traités comme des ressources indépendantes qui peuvent être mises à l’échelle, mises à niveau et gérées séparément. Bien que cette approche plus optimisée et hautement réglée offre de nombreux avantages, elle nécessite également de repenser la méthode traditionnelle, et les organisations qui n’adoptent pas la bonne stratégie et architecture d’IA seront désavantagées. Le moment est alors venu pour les partenaires de perfectionner leurs compétences en matière d’infrastructure moderne à l’ère de l’IA, en jouant un rôle clé dans la mise en place de solutions cohérentes et intégrées pour leurs clients.

Le PC IA : le nouveau moteur de l’innovation en entreprise

Les PC optimisés par l’IA ne se contentent pas de stimuler la productivité, mais ils ont en train de redéfinir l’innovation. De la rationalisation des flux de travail à l’analyse avancée des données, ces appareils propulsent la performance des collaborateurs d’entreprise à des niveaux inédits. En plus, avec l’expansion de l’IA jusqu’à la périphérie, les possibilités deviennent virtuellement infinies.

Nous sommes au cœur d’une tempête parfaite pour les opportunités commerciales. La tendance pour le retour au bureau pousse les employés à exiger une expérience plus fluide de travail sur site, aujourd’hui possible grâce aux nouvelles machines intégrant des outils de productivité alimentés par l’IA, comme le Copilot. Parallèlement, nous approchons d’un cycle naturel de renouvellement des PC, porté par la flotte la plus vaste à ce jour et par la fin du support de Windows 10 prévue pour la fin de l’année prochaine. Avec 240 millions de PC incapables de migrer vers Windows 11 et environ 40 % des appareils Windows ayant plus de six ans, la modernisation n’est plus une option : elle est devenue une nécessité pour beaucoup d’entreprises.

Le PC IA sera la pierre angulaire de cette nouvelle architecture distribuée. Pour le channel, il s’agit d’une opportunité importante d’établir des programmes clients solides et de s’engager auprès ceux qui sont prêts à moderniser leur parc de PC vieillissant. En redéfinissant leurs stratégies informatiques et en les préparant pour les technologies de l’avenir, il sera possible de saisir l’immense potentiel de croissance de cette année 2025.

Bâtir un écosystème technologique solide pour une croissance partagée

L’IA exige un véritable changement de paradigme, qui passe par l’acceptation et l’adoption proactive de cette innovation. L’avenir est déjà en marche et repose sur la capacité de leadership collective de constructeurs, fournisseurs et partenaires, pour aider les entreprises à exploiter pleinement le potentiel de cette technologie. Ensemble, ces acteurs disposent d’une occasion unique de les accompagner dans cette transformation, en renforçant leur capacité à innover, à optimiser leurs opérations et à atteindre leurs objectifs stratégiques.

Lorsque les investissements stratégiques sont envisagés, il est essentiel de les ancrer dans un écosystème technologique solide, favorisant une croissance durable à long terme. Cela repose sur un cadre de partenariat simplifié et un modèle d’engagement clair, conçu pour valoriser et récompenser l’expertise. Ensemble, cet écosystème peut stimuler une croissance rentable et durable, garantissant un avenir prospère tant pour clients, partenaires et fournisseurs technologiques.

Dans un monde où l’IA redéfinit chaque aspect des opérations et des stratégies d’entreprise, l’inaction n’est plus une option. Pour les acteurs du channel, il devient essentiel d’accompagner leurs clients – qu’ils soient organisations publiques ou privées – dans l’adoption de produits technologiques innovants, sous peine de laisser la concurrence prendre l’avantage. La clé réside dans des solutions d’ingénierie financière créatives et flexibles, permettant d’investir sans impacter les flux de trésorerie. Saisir dès aujourd’hui les opportunités offertes par l’IA, c’est assurer une croissance durable et un avantage concurrentiel décisif pour demain.

