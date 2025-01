Distribution : NeoVAD devient le distributeur des solutions DataCore en France

NeoVAD et DataCore annoncent la signature d’un accord de distribution visant à renforcer la présence des solutions de virtualisation du stockage de DataCore sur le marché français. Ce partenariat stratégique ambitionne d’optimiser le stockage des entreprises et institutions publiques, tout en répondant aux exigences réglementaires, notamment NIS 2.

Avec une équipe de 20 collaborateurs et un réseau de 200 revendeurs actifs, NeoVAD s’est très vite spécialisé dans les services cloud et la cybersécurité. Le distributeur propose un portefeuille ciblé comprenant des solutions comme Cato Networks, Netwrix, ou encore Kiteworks. Sa stratégie repose sur une expertise technique avancée et un marketing innovant, soutenu lors d’événements tels que le CoTer numérique ou InCyber Forum.

NeoVAD : un nouveau distributeur à valeur ajoutée pour DataCore

Pour accompagner le déploiement des solutions de DataCore, NeoVAD met en place une équipe dédiée, dirigée par Fatiha Zendougui. Cette structure inclut deux commerciaux internes spécialisés (nouveaux business et renouvellements) ainsi qu’une équipe technique avec des experts déjà certifiés sur les solutions DataCore. L’objectif : offrir aux partenaires un support technique et commercial de premier ordre.

DataCore, spécialiste mondial des solutions de stockage défini par logiciel, voit dans ce partenariat une opportunité pour accélérer son développement en France, comme le confirme Pierre Aguerreberry, VP Sales Western Europe de DataCore :

« Nous avons trouvé en NeoVAD un véritable partenaire pour relever les défis du marché français et ainsi détecter de nouvelles opportunités nous permettant d’animer notre réseau de partenaires. Leur expertise, leur réseau et leur engagement seront des atouts majeurs pour renforcer notre proximité avec les revendeurs et accélérer la croissance de nos solutions en France. De quoi bien entamer ce nouveau quart de siècle ! »

Ce partenariat repose sur plusieurs axes stratégiques. NeoVAD accompagnera DataCore dans la détection d’opportunités commerciales, notamment grâce à des activités de cross-selling auprès de sa base installée. L’objectif est également d’élargir le réseau de partenaires sur certaines régions clés, en s’appuyant sur des stratégies éprouvées avec d’autres solutions du portefeuille NeoVAD, telles que Cato Networks. Jérôme Boulon, fondateur et CEO de NeoVAD :

« Nous sommes honorés de représenter DataCore en France. Ce partenariat marque une étape clé dans notre développement, et nous sommes déterminés à offrir aux revendeurs un accompagnement d’excellence pour maximiser le potentiel des solutions DataCore. »

Alors que la demande pour les solutions de virtualisation du stockage continue de croître, cette collaboration vise à apporter des réponses concrètes aux entreprises et institutions publiques. NeoVAD et DataCore partagent une ambition commune : bâtir un partenariat durable et tourné vers l’innovation, pour offrir aux revendeurs des solutions adaptées aux enjeux de transformation numérique et de cybersécurité.

