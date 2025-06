[RETEX] Incident critique sur le datacenter du Pays Voironnais : 21 jours pour rétablir la redondance électrique

Le datacenter du Pays Voironnais, hébergé dans une structure modulaire de type Modulo Box depuis 2016, centralise les ressources informatiques des services publics de ses 31 communes. Fin décembre 2024, l’un des deux onduleurs en place tombe en panne, mettant en danger la continuité des activités de la collectivité. Ces équipements arrivés en fin de cycle de vie ne garantissaient plus les niveaux de sécurité électrique requis.

Panne critique : des équipements en fin de cycle

La collectivité sollicite immédiatement RODA-IT, intégrateur spécialisé en infrastructures IT critiques, qui recommande l’onduleur Eaton 93PX. Deux unités sont commandées dès le 23 décembre et livrées le 7 janvier. RODA-IT procède à l’installation complète le 21 janvier, suivie de la mise en service par Eaton le 24 janvier.

« Un arrêt des activités aurait pu entraîner non seulement des pertes financières immédiates, mais aussi des répercussions bien plus larges. C’est pourquoi il est crucial de pouvoir s’appuyer sur des partenaires fiables comme Eaton, pour assurer la continuité de l’alimentation électrique de notre production numérique au sein de la Communauté d’Agglomération. Dans notre situation, en remplaçant un équipement vieillissant par un onduleur de nouvelle génération, nous avons quasiment doublé la puissance tout en conservant le même encombrement. L’équipement se distingue par son autonomie, sa faible émission de chaleur, son silence — un vrai atout en environnement datacenter — et surtout sa fiabilité. Chaque détail a été pensé, du design à la sécurité, en passant par l’ergonomie. » explique Hervé Colasuonno, DSI adjoint du Pays Voironnais

Le choix du modèle Eaton 93PX repose sur plusieurs critères techniques. Compact (9U + 3U pour le by-pass dans un rack 19 pouces), il offre une alimentation stabilisée à 240 V et intègre une technologie de régulation proactive. Cette configuration est compatible avec les contraintes d’encombrement spécifiques de la Modulo Box tout en apportant des gains en performance énergétique et en fiabilité. La compacité de l’équipement a permis de maintenir l’organisation initiale du datacenter tout en améliorant significativement la puissance délivrée. Le fonctionnement silencieux du 93PX constitue par ailleurs un avantage concret pour les environnements confinés.

Un partenariat éprouvé entre RODA-IT et Eaton

Partenaire d’Eaton depuis plus de dix ans, RODA-IT a su déployer rapidement une solution adaptée, en s’appuyant sur l’écoute technique du constructeur. Cette collaboration étroite a permis de répondre précisément aux besoins exprimés sur le terrain.

Pour Martine Parent, Chargée d’affaire, RODA-IT, « ce projet illustre parfaitement la qualité du dialogue que nous entretenons avec les équipes d’Eaton. Peu de constructeurs sont aussi attentifs aux retours terrain : nous exprimions depuis plusieurs années le besoin d’un onduleur triphasé à la fois compact, performant et silencieux. Non seulement Eaton a su entendre cette demande, mais nous avons eu la chance d’être parmi les premiers à déployer cette nouvelle génération » . Le projet illustre également la capacité des acteurs IT à maintenir la disponibilité d’infrastructures critiques, même dans des délais restreints et des contextes complexes comme les fêtes de fin d’année.

« Le nouvel onduleur 93PX combine performance technologique et design soigné. Son esthétique marquante, associée à un facteur de puissance de 1 — une rareté pour cette catégorie (15 à 20 kVA) — en fait une solution idéale pour les salles serveurs et datacenters. De plus, l’installation rapide chez Pays Voironnais, rendue possible grâce à l’expertise de nos équipes locales, illustre parfaitement notre capacité à intervenir efficacement sur le terrain, même dans des environnements sensibles, et toujours aux côtés de nos partenaires. », conclut François Debray, Responsable Marketing Datacenter chez Eaton

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.