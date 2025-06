ESN : Tenexa mise sur BMC Control-M pour étendre ses services IT

L’ESN Tenexa élargit ses activités en annonçant une nouvelle offre d’intégration et d’accompagnement autour de BMC Control-M, solution d’orchestration des workflows applicatifs et des traitements de données.

Un positionnement qui vise à répondre à la demande croissante des grandes entreprises en matière d’industrialisation des opérations IT. : déjà partenaire de BMC sur les briques ITSM, ITAM, ITOM et AIOps, Tenexa poursuit l’enrichissement de son portefeuille de services avec un volet dédié à BMC Control-M.

L’ESN, qui revendique 600 clients, a investi ces derniers mois dans le recrutement de spécialistes pour proposer un accompagnement complet, depuis la phase de cadrage jusqu’au support opérationnel.

Workflows et automatisation : Tenexa cible les besoins des ETI et grands comptes

La solution BMC Control-M permet de planifier, piloter et superviser les traitements applicatifs et data, sur des environnements hybrides (on-premise ou cloud). Elle vise à garantir une meilleure visibilité, une fiabilité accrue des opérations, et à répondre à des objectifs métiers de plus en plus contraints. Tenexa explique vouloir « se positionner comme un guichet unique » pour ses clients. L’objectif est de leur fournir une offre industrialisée de bout en bout, conforme aux standards du marché, et portée par des équipes dotées d’une expertise approfondie sur la solution Control-M.

Dans un contexte de transformation numérique accélérée, les entreprises sont confrontées à des volumes croissants de flux de données, à l’automatisation de processus critiques et à l’augmentation des dépendances applicatives. Ce phénomène pousse les DSI à rechercher des solutions robustes pour orchestrer les workloads de manière fiable et continue.

Jean-Christophe Loppin, directeur de division chez Tenexa, précise : « Nous sommes heureux d’annoncer la disponibilité de cette nouvelle offre d’ordonnancement qui ne dispose pas d’équivalent sur le marché français. Notre implication de longue date autour de BMC nous permet de prendre de l’avance et de proposer à nos clients des prestations à forte valeur ajoutée pour étoffer en continu leurs environnements de production et en faire un véritable levier de performance et de résilience. » Tenexa entend ainsi accompagner ses clients — principalement des ETI et grandes organisations — dans la consolidation de leurs flux de production via des prestations de conseil, d’intégration, de support et d’évolution de plateforme. L’offre s’adresse autant à des environnements existants qu’à de nouveaux projets d’automatisation.

Une réponse à l’évolution des charges de travail et des environnements hybrides

Du côté de l’éditeur, cette initiative s’inscrit dans une stratégie de montée en puissance de Control-M sur le marché français. Valério Celenza, Sales Manager Italy & France chez BMC Software, souligne : « Grâce à l’expertise de Tenexa sur le terrain et à notre collaboration étroite, nous apportons une réponse concrète à la complexité croissante de l’orchestration, des workloads et des pipelines de données. Ce partenariat structurant, fondé sur des investissements conjoints, permet d’ancrer Control-M comme la plateforme de référence pour automatiser et fiabiliser les opérations IT critiques dans un environnement toujours plus hybride et dynamique. »

Alors que la résilience opérationnelle devient un critère central dans les choix technologiques des grandes entreprises, le renforcement de l’offre Control-M par un acteur local comme Tenexa pourrait permettre de structurer un écosystème plus mature autour de cette solution.

Crédit photo : Jean-Christophe Loppin, directeur de division chez Tenexa

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.