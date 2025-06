87 % des DSI français misent sur la visibilité temps réel

Une tendance qui s’inscrit dans un contexte de pression accrue sur les directions informatiques, sommées de garantir à la fois réactivité, fiabilité et gouvernance.

Le data streaming gagne du terrain dans les stratégies IT

Longtemps perçu comme une approche de niche, le data streaming s’impose désormais comme un axe structurant dans les stratégies numériques. En France, 84 % des responsables IT classent cette technologie parmi leurs priorités stratégiques, dont 38 % en font une priorité majeure. En comparaison, ce chiffre atteint 86 % à l’échelle mondiale.

Pour 35 % des répondants français, le principal bénéfice du data streaming réside dans la capacité à alimenter les systèmes d’IA avec des données en temps réel, contextualisées et fiables. Ce chiffre reste toutefois en retrait par rapport à la moyenne mondiale (87 %), traduisant une adoption plus prudente ou un niveau de maturité technologique différent sur le marché français.

« Ce que l’on constate aujourd’hui en France, c’est l’évolution rapide du data streaming. Longtemps perçue comme une technologie innovante, cette approche devient aujourd’hui un pilier de résilience et de performance pour les entreprises françaises. Les plateformes de streaming jouent un rôle clé pour garantir la qualité, l’accessibilité et la gouvernance des données, des prérequis indispensables pour faire de l’IA un véritable levier opérationnel », souligne Niki Hubaut, Country Leader France chez Confluent.

ROI et gouvernance : des signaux positifs mais nuancés

L’étude met également en lumière les retours économiques liés à ces investissements. 38 % des entreprises françaises déclarent avoir obtenu un retour sur investissement d’au moins cinq fois leurs dépenses en matière de streaming. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2024 (41 %), mais reste légèrement en deçà de la moyenne mondiale (44 %), ce qui laisse supposer une certaine marge de progression ou des approches plus mesurées dans le déploiement.

Autre indicateur notable : 98,5 % des répondants français affirment constater au moins un bénéfice à l’approche “shift left”, qui consiste à anticiper le traitement et la gouvernance des données dès les premières étapes du cycle de vie. Ce résultat dépasse nettement la moyenne mondiale (81 %), soulignant une prise de conscience forte en matière de gouvernance proactive des données en France.

Le rapport confirme que le data streaming n’est plus réservé aux seuls acteurs technophiles ou aux entreprises disposant de moyens importants. En France, sa généralisation s’explique par l’impact direct sur la qualité des données, la capacité à piloter des projets IA efficaces et l’enjeu global de résilience IT. Pour les partenaires de la distribution et les intégrateurs, cette évolution suggère de nouvelles opportunités autour des architectures orientées événements, des solutions d’observabilité, et des plateformes de gestion temps réel.

