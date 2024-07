« Le SASE est en train de révolutionner le marché de la cybersécurité » Le distributeur NeoVAD récompensé par Cato Networks

En remettant à NeoVAD ces deux prix, Cato Networks a souhaité reconnaître l’esprit pionnier de son distributeur en France, qui fut le premier partenaire à adopter la plateforme Cato Networks dès 2018 pour la région EMEA, avant même que la société ne s’y installe. Ce prix de Meilleur Distributeur a été décerné pour souligner la qualité de la co-animation de l’écosystème partenaire par NeoVAD, ainsi que l’excellence de son accompagnement dans la montée en compétences et son efficacité opérationnelle auprès des clients.

Christophe Lopez-Castel, Directeur des Ventes Channel EMEA Sud & MEA chez Cato Networks :

« Il nous a semblé important de reconnaître NeoVAD pour souligner non seulement la qualité de l’engagement démontré envers Cato Networks depuis maintenant cinq ans, mais aussi les efforts uniques déployés pour renforcer notre présence sur le marché. NeoVAD se positionne en véritable partenaire, au cœur de notre business, et représente un réel prolongement des forces de Cato en France et en EMEA »

En plus d’être une extension technique et commerciale de Cato Networks, NeoVAD a été reconnu pour la qualité et l’impact de son marketing. La force de frappe et la couverture de marché en termes de notoriété de la marque, incluant une dizaine d’événements et une cinquantaine de communications par trimestre pour les partenaires, lui ont également valu cette reconnaissance.

Jérôme Boulon, Fondateur et CEO de NeoVAD :

« Le SASE est en train de révolutionner le marché de la cybersécurité et nous sommes fiers d’accompagner Cato Networks depuis ses débuts sur le marché français. Ces distinctions reflètent nos cinq années d’engagement, de partenariat et tous les efforts déployés pour établir la présence de Cato Networks sur le marché français. C’est l’occasion pour nous, de remercier Cato de sa confiance et sa fidélité, mais aussi l’ensemble de nos revendeurs sans lesquels ce succès n’aurait pas été possible.”

L’événement dédié à l’écosystème de Cato Networks, organisé à Londres, a réuni 150 participants provenant de partenaires de toute la région EMEA. Les critères de sélection des Partner Awards de Cato Networks se basent sur des KPI précis, incluant les évolutions des revenus, des bookings, la qualité opérationnelle et les ressources dédiées à la marque.

Crédit Photo : Jérôme Boulon, Fondateur et CEO de NeoVAD (Compte Linkedin)