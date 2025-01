Avec 5 nominations, TD SYNNEX attaque l’année 2025 pied au plancher

Acteur incontournable de la distribution IT mondiale et française, TD SYNNEX débute 2025 avec une série de nominations stratégiques visant à consolider sa position et accompagner ses clients dans un secteur en mutation.

TD SYNNEX France profite de ce début d’année pour annoncer une série de nominations et réorganisations stratégiques, avec l’objectif de renforcer sa réactivité face aux évolutions du marché IT et mieux servir ses clients et partenaires. Voici les principaux changements :

Kizitho Ilongo : Au sein de la division Advanced Solutions, Kizitho Ilongo est nommé Directeur de la division Data Applications, AI & IoT, regroupant les équipes AI, Citrix, Adobe et Microsoft. Il conserve également la responsabilité de la division Cybersécurité, une priorité inscrite dans le plan « Conquête 2026 ». Kizitho Ilongo jouera un rôle central dans le renforcement des synergies avec des acteurs clés comme NVIDIA.

Mickael Evangelista : Toujours dans le cadre de la division Advanced Solutions, Mickael Evangelista prend la direction de la BU Infrastructure Software. Il apporte son leadership pour accélérer le développement stratégique de cette entité et consolider sa position sur le marché.

Thomas Mazin : Egalement au sein d'Advanced Solutions, Thomas Mazin est nommé Directeur de la BU IaaS PaaS. Sa mission consiste à piloter la croissance de cette activité, accompagner les partenaires dans leur transition vers des solutions cloud et promouvoir l'adoption des technologies IaaS et PaaS.

Nicolas Bourgoin : Intégré à la division Endpoint Solutions, Nicolas Bourgoin est desormais Directeur du département fusionné Retail, Mobile & Consumer Electronics (CE) depuis le 1er juin 2024. Cette réorganisation vise à optimiser les synergies commerciales et à renforcer l'efficacité opérationnelle.

Philippe Baracetti prend la Direction de la la BU Maverick AV Solutions à partir du 6 janvier 2025. Rattaché à Bas Scheepens et Antonin Martinot, Philippe doit apporter son expertise en développement stratégique pour renforcer la position de Maverick sur le marché français.

Avec ces nominations et réorganisations, TD SYNNEX rappelle sa volonté de s’adapter aux dynamiques du marché IT tout en optimisant ses opérations internes. En renforçant ses équipes et ses structures, l’entreprise se donne les moyens d’accompagner efficacement ses partenaires et de saisir de nouvelles opportunités de croissance.

Crédit photo : Philippe Baracetti, TD SYNNEX, BU Maverick

