« Sur l’IA, les revendeurs sont un peu perdus, et c’est légitime » : Fabrice Bagniakana, directeur IA de TD SYNNEX

Premier constat, observé au quotidien : « Aujourd’hui, sur l’IA, tout le monde est un petit peu perdu. La plupart des revendeurs se posent cette même question « Par où je commence ? », et c’est tout à fait normal ». Un sentiment légitime, au vu de l’accélération des annonces technologiques. Fabrice Bagniakana prend pour exemple le modèle open source LLaMA 3 de Meta, qui aura vu 60 000 déclinaisons de son modèle développées en seulement six jours.

« Souvent, parce que justement il y a ce fameux point d’interrogation, les clients ne savent pas répondre eux-mêmes. C’est là que, ensemble, nous entrons en jeu. »

Pour ce spécialiste de l’IA, la première étape vers l’appropriation de l’IA consiste donc à clarifier les cas d’usage. « Posez cette question à vos clients : qu’est-ce que vous avez envie de faire ? », conseille-t-il. Une approche pragmatique qui doit aider les partenaires à mieux comprendre les besoins de leurs clients et à identifier des solutions adaptées, pour ensuite structurer une stratégie claire et actionnable.

Clarifier l’IA par des cas d’usage, avant de passer à l’action

Il ajoute que cette démarche ne se limite pas aux technologies. L’IA exige une montée en compétences des équipes IT. Fabrice Bagniakana souligne : « La formation de vos équipes est incontournable. » Bien que certains outils, comme ChatGPT, soient intuitifs, l’infrastructure nécessaire à leur mise en œuvre reste complexe. Pour répondre à ces enjeux, TD SYNNEX a fortement investi, pour proposer un accompagnement complet : « Nous avons fait des investissements sur des équipements pour que vous puissiez faire du POC, de la démonstration, et collaborer avec nos partenaires éditeurs et constructeurs. » Ces outils permettent de tester les solutions en conditions réelles et de réduire les risques liés à l’implémentation.

« L’IA n’est pas une technologie plug-and-play. Il faut investir dans des compétences techniques, mais aussi dans une culture d’innovation. »

Pour accompagner leurs partenaires, TD SYNNEX mise sur des initiatives différenciantes. Fabrice Bagniakana met en avant le Cloud Lab comme un outil clé : « Ce laboratoire, soutenu par deux hyperscalers de renom, permet à nos partenaires de tester des solutions IA en environnement cloud. » Ce dispositif offre une opportunité unique de valider des cas d’usage en conditions réelles, tout en réduisant les risques liés aux premières implémentations. Grâce à cette infrastructure, les partenaires peuvent accélérer l’intégration des technologies IA et renforcer leur proposition de valeur.

L’IA, défi collectif pour l’écosystème IT

En parallèle, le programme « Destination AI » incarne l’approche globale de TD SYNNEX pour structurer l’adoption de l’IA. « Un programme de bout en bout, qui va commencer par le fait de mettre en lumière, une fois encores, les cas d’usage », explique Fabrice Bagniakana. Enfin, TD SYNNEX enrichit ce programme grâce à des collaborations stratégiques, notamment avec IBM et Nvidia, pour proposer des solutions avancées et spécifiques.

Pour Fabrice Bagniakana, la clé d’une adoption réussie de l’intelligence artificielle réside dans l’investissement des partenaires dans leurs équipes. « La formation de vos équipes est incontournable », insiste-t-il. Face à la complexité des technologies IA, cette montée en compétences permet aux partenaires de maîtriser les outils et de répondre efficacement aux besoins spécifiques de leurs clients.

Cet effort de formation s’inscrit dans une vision stratégique plus large. Loin d’être une simple mise à jour technologique, l’intégration de l’IA exige également une transformation organisationnelle. Les partenaires doivent non seulement adapter leurs compétences, mais aussi repenser leurs approches métiers pour tirer parti des nouvelles opportunités qu’offre l’intelligence artificielle.

« Ces histoires que les uns et les autres sont en train d’écrire, nous devons les écrire ensemble. L’IA n’est pas un chemin solitaire, c’est une transformation collective. »

Fabrice Bagniakana invite ainsi les partenaires à s’engager activement dans cette transformation : « Investissez maintenant avec nous. C’est le moment pour vous d’écrire une nouvelle histoire. » , avant de conclure « Ces histoires que les uns et les autres sont en train d’écrire, nous devons les écrire ensemble. L’IA n’est pas un chemin solitaire, c’est une transformation collective. «

Propos recueillis sur TECHx de TD SYNNEX, le 5 décembre 2024 à Paris.

