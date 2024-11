Distribution : Westcon-Comstor en croissance de 16% sur le 1er semestre 2024

Les résultats du premier semestre de son exercice fiscal 2025, clos au 31 août 2024, confirment cette orientation stratégique pour le distributeur, avec un EBITDA en hausse de 16,5 %, atteignant 69,5 millions de dollars.

La cyber représente preque 50% de l’activité du distributeur

La cybersécurité représente désormais 48 % du chiffre d’affaires semestriel de Westcon-Comstor, contre 38 % sur la même période l’an dernier. Enregistrant une croissance de 22,2 %, ce segment a généré 860 millions de dollars de revenus, porté par une demande accrue des partenaires de distribution et de leurs clients pour des solutions capables de répondre à des menaces complexes.

David Grant, CEO de Westcon-Comstor, souligne que « grâce à [leur] expertise dans les domaines technologiques à forte croissance et [leur] capacité d’innovation, [ils sont] idéalement placés pour ajouter une valeur stratégique aux partenaires de distribution et aux fournisseurs ». Le pipeline de ventes reste prometteur pour la fin de l’année, consolidant le rôle de la cybersécurité comme levier principal de la performance.

La transition vers le SaaS s’accélère

En parallèle, les ventes de logiciels continuent de croître, progressant de 17,9 % pour représenter 49 % du chiffre d’affaires, contre 40 % un an auparavant. La transition vers des modèles d’abonnement et de SaaS (logiciels en tant que service) permet à l’entreprise de s’éloigner du matériel traditionnel, alignant son activité sur les tendances actuelles du marché IT.

Cette évolution s’accompagne d’une hausse du bénéfice brut (+6,1 %) à 216,1 millions de dollars, sur un chiffre d’affaires global de 1,8 milliard de dollars. Le distributeur parvient ainsi à maintenir une marge brute solide, qui s’élève désormais à 12 %.

Malgré des conditions macroéconomiques complexes, Westcon-Comstor se montre confiant pour l’avenir. Selon David Grant, leur capacité à innover avec des initiatives comme 3D Lab, AWS Marketplace et Intelligent Demand ouvre de nouvelles perspectives de croissance : « Nous pouvons donc envisager l’avenir avec confiance, en nous concentrant sur la création de nouvelles opportunités pour nos partenaires et fournisseurs à travers l’EMEA et l’APAC. »

