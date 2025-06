Cyber : HarfangLab choisit Infinigate pour sa distribution en France

La distributeur Infinigate France étoffe son portefeuille avec les solutions EDR et EPP d’HarfangLab, certifiées ANSSI et reconnues par les évaluations MITRE ATT&CK. Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique de demande accrue de solutions souveraines et transparentes, notamment parmi les PME et les fournisseurs de services managés.

Le grossiste à valeur ajoutée Infinigate a officialisé un accord de distribution avec HarfangLab, éditeur européen spécialisé dans la protection des endpoints. Objectif : répondre à la demande croissante d’alternatives souveraines dans un contexte de tensions géopolitiques et de réglementation renforcée. Les solutions HarfangLab sont certifiées par l’ANSSI et figurent parmi les mieux classées selon les dernières évaluations MITRE ATT&CK en matière de détection et de précision.

Une réponse aux enjeux de souveraineté et de conformité

Avec ce partenariat, Infinigate proposera à ses partenaires français les offres cloud d’HarfangLab, conçues pour être compatibles avec de nombreuses technologies de cybersécurité et adaptées aux exigences des MSSP. La distribution pourrait ensuite s’étendre à l’échelle européenne.

« Dans le contexte actuel, où les organisations tentent à la fois de se protéger face à une menace cyber complexe, et à la fois de répondre aux exigences de conformité à des règlementations de type NIS 2, avoir la possibilité de proposer des solutions souveraines, robustes et de confiance est un véritable atout pour Infinigate. Les équipes, le réseau d’HarfangLab ainsi que son leadership sur la France nous permettrons d’accélérer notre croissance sur ce domaine. Nous sommes fiers de travailler aux côtés d’un acteur partageant les mêmes valeurs d’excellence que nous », déclare Yannick Bourque, Directeur Général Adjoint d’Infinigate France.

Un appui ciblé pour les MSSP et partenaires d’Infinigate

Infinigate accompagnera les MSP et MSSP souhaitant intégrer les technologies d’HarfangLab à leur catalogue, en leur fournissant un appui technique et commercial. L’objectif est d’accélérer leur montée en compétence pour adresser une clientèle sensible aux exigences de souveraineté, de performance et de transparence.

Pour HarfangLab, ce partenariat s’inscrit dans une stratégie assumée de développement via la vente indirecte : « Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans la continuité de notre stratégie de croissance via la vente indirecte. Grâce à Infinigate, nous sommes ravis de pouvoir distribuer nos solutions de sécurité auprès de leur large réseau de revendeurs. Cette coopération s’annonce vertueuse à la fois pour nos ambitions de croissance respectives, mais également pour toutes les organisations européennes qui bénéficieront via leurs partenaires, de technologies EDR parmi les meilleurs du marché. Nous sommes fiers de la confiance d’Infinigate envers nos technologies et nous sommes impatients d’apporter ensemble de la valeur à nos partenaires pour accroitre la résilience cyber des organisations », commente Christophe Barroux, Chief Revenue Officer chez HarfangLab.

Deux acteurs en phase d’accélération internationale

Ce partenariat s’inscrit dans la trajectoire de croissance des deux entreprises. Infinigate, présent dans plus de 100 pays, a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en 2023-2024. Le groupe, qui a récemment intégré Wavelink pour renforcer sa présence en Australie et Nouvelle-Zélande, poursuit ainsi sa stratégie d’expansion sur le marché EMEA.

De son côté, HarfangLab, fondée en 2018, revendique plusieurs centaines de clients à travers le monde, entreprises comme organismes publics. Sa plateforme peut être déployée en mode cloud, SecNumCloud, on-premises ou air-gapped, avec des fonctionnalités identiques. Elle mise sur l’ouverture (API, connecteurs) et sur l’IA pour automatiser la détection et limiter la surcharge des centres opérationnels de sécurité (SOC).

