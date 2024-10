Quel impact du Channel IT dans l’évolution de la cybersécurité ?

Chaque semaine, la rédaction de ChannelBiz donne la parole à un spécialiste de l’IT et Tech, qui apporte un éclairage plus personnel sur l’actualité et les tendances du Channel. Aujourd’hui, c’est Daniel Hurel, Senior Vice-Président, EMEA Cybersecurity & Next-Generation Solutions de Westcon-Comstor, qui se prête à l’exercice.

Channel IT et cybersécurité

Le paysage des menaces cybernétiques est en constante mutation, exigeant des défenses toujours plus robustes. Les organisations, qu’elles soient de grandes entreprises ou des PME, sont de plus en plus conscientes de la nécessité de renforcer leur sécurité numérique. La cybersécurité n’est plus seulement une question technique, mais un enjeu stratégique qui impacte directement la pérennité de l’entreprise.

Dans ce contexte, nous assistons à une profonde transformation des méthodes d’acquisition et de déploiement des solutions de cybersécurité, notamment grâce à l’essor des plateformes spécialisées et à l’émergence de la « coopétition » entre les acteurs du secteur.Au cœur de cette transformation se trouvent les distributeurs de technologies, les revendeurs IT, les fournisseurs de services gérés (MSP), les intégrateurs de systèmes (SI) et d’autres acteurs clés du Channel IT, qui facilitent et accélèrent cette transformation, jouant ainsi un rôle essentiel dans l’évolution de la cybersécurité. Analyse en 4 points :

#1 La révolution des plateformes de cybersécurité

Traditionnellement, les organisations abordaient la cybersécurité de manière fragmentée, en déployant une multitude de solutions ponctuelles pour répondre à des menaces spécifiques. Bien que cette approche puisse sembler efficace dans certains cas, elle entraîne souvent une posture de sécurité morcelée, caractérisée par des données cloisonnées, une gestion complexe et des coûts opérationnels élevés.

Heureusement, l’émergence des plateformes de cybersécurité est en train de changer la donne. Ces plateformes unifiées intègrent de nombreuses fonctions de sécurité interopérables au sein d’une solution cohérente. Elles offrent une vue d’ensemble de la posture de sécurité de l’organisation, facilitant le partage des données et la coordination entre les différents outils de sécurité. Cette intégration est cruciale à une époque où les cybermenaces sont de plus en plus interconnectées et complexes.

En adoptant une approche basée sur une plateforme, les organisations peuvent rationaliser leurs opérations de sécurité, améliorer leurs capacités de détection et de réponse aux incidents, et réduire leur coût total de possession. Il existe également la possibilité d’assurer une meilleure protection des données, qui sont devenues la cible privilégiée des cyberattaques.

Les distributeurs de technologies et les autres acteurs du Channel jouent un rôle clé dans la diffusion de ces plateformes. Ils agissent comme des facilitateurs et des intermédiaires essentiels, aidant les organisations à naviguer dans la complexité du marché de la cybersécurité et à sélectionner les solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Les distributeurs agrègent et organisent un portefeuille diversifié de produits de cybersécurité, permettant aux revendeurs et autres partenaires de proposer des solutions sur mesure et de pointe.

#2 De la concurrence à la coopétition

Parallèlement à l’essor des plateformes, le concept de « coopétition » gagne du terrain dans le secteur de la cybersécurité. Cela signifie que les fournisseurs accordent une importance accrue aux besoins des utilisateurs finaux en intégrant leurs produits avec ceux de leurs concurrents. Les alliances entre les fournisseurs de sécurité ne sont pas nouvelles, mais elles deviennent de plus en plus courantes et sont désormais motivées par le désir de répondre à la demande des clients et de leur offrir une valeur optimale. Le raisonnement derrière la coopétition est simple : le paysage de la cybersécurité est trop vaste et dynamique pour qu’une seule entité puisse le maîtriser seule. En regroupant leurs ressources, leur expertise et leur intelligence, les organisations peuvent créer des solutions de sécurité plus robustes et adaptatives.

Cette approche collaborative favorise l’innovation, accélère le temps de mise sur le marché et améliore l’efficacité globale des mesures de cybersécurité. Un exemple concret de coopétition est le partage de renseignements sur les menaces. Les cybermenaces ne font pas de distinction ; elles ciblent les vulnérabilités quel que soit l’organisation. Conscients de cela, de nombreux fournisseurs et prestataires de services en cybersécurité ont établi des partenariats de partage de renseignements sur les menaces. En échangeant des informations sur les menaces émergentes, les vecteurs d’attaque et les stratégies d’atténuation, ces entités peuvent renforcer collectivement leurs défenses et offrir une meilleure protection à leurs clients.

#3 Le rôle des MSSP et de l’écosystème du Channel

Les fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP) sont à la pointe de la transformation de la cybersécurité. En tant que conseillers de confiance, ils comprennent en profondeur les enjeux et les défis spécifiques auxquels leurs clients sont confrontés en matière de sécurité. Forts de cette expertise, ils proposent des services de cybersécurité gérés, personnalisés, offrant une protection continue et une tranquillité d’esprit.

Les MSSP jouent un rôle clé dans l’adoption des plateformes de cybersécurité et la mise en œuvre de stratégies de coopétition. Ils agissent comme le ciment qui unifie les diverses solutions et services de sécurité au sein d’un cadre cohérent et maniable. En intégrant et en orchestrant différents outils de sécurité, les MSSP aident les organisations à atteindre une posture de sécurité unifiée, sans les complexités liées à la gestion de multiples solutions ponctuelles.

#4 Façonner l’avenir de la cybersécurité

L’intelligence artificielle générative et la technologie quantique sont sur le point de bouleverser en profondeur le paysage de la cybersécurité. Le Channel IT jouera un rôle crucial dans cette transformation, en définissant les nouvelles normes en matière d’acquisition et de déploiement des solutions de sécurité. L’essor des plateformes de cybersécurité et la montée de la coopétition, centrée sur les besoins des clients, ne sont que les prémices de cette évolution. Pour rester en avance sur les menaces sans cesse mouvantes, les fournisseurs et leurs partenaires du Channel devront innover continuellement, collaborer étroitement et repousser les limites de ce qui est techniquement possible.

Retrouvez chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : Le magazine des revendeurs, MSP et intégrateurs en France. 60 pages pour tout comprendre des enjeux de la distribution IT & Tech et des tendances du marché Cyber, Infra, Telecom et AV. Et Pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.fr.