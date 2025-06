Cloud : TD SYNNEX prend la présidence de la commission Distribution d’Eurocloud

Cette instance, confiée à Pascal Murciano, Président de TD SYNNEX France et Europe du Sud, a pour objectif de structurer les échanges autour du rôle des grossistes dans la chaîne de valeur du cloud.

Fondée en 2007, Eurocloud France est la branche française d’Eurocloud, réseau européen présent dans 31 pays et représentant plus de 1 500 entreprises du cloud computing. En France, l’organisation se positionne comme un relais structurant pour les acteurs de la transition numérique, y compris les fournisseurs d’infrastructure, d’applications SaaS et désormais, les distributeurs IT.

Le cloud en Europe : 1 500 entreprises fédérées dans 31 pays

C’est dans ce contexte que la commission « Distribution » a vu le jour en 2025, marquant une nouvelle étape dans la reconnaissance des distributeurs au sein de l’écosystème cloud. En rejoignant Eurocloud France, TD SYNNEX inscrit sa stratégie dans une logique de concertation sectorielle, alors que le marché du cloud continue de croître à un rythme soutenu, sous l’effet combiné de la demande des entreprises, des impératifs de souveraineté et des enjeux liés à l’intelligence artificielle.

« Cette commission est une opportunité de redonner de la visibilité à un métier clé dans l’écosystème cloud. Nous voulons montrer en quoi la distribution est un levier d’accélération pour l’ensemble du marché, et créer un espace de dialogue utile et engagé ». Pascal Murciano, Président de TD SYNNEX France.

La nouvelle commission a pour objectif de valoriser les apports des distributeurs dans les modèles cloud, en apportant un cadre d’échange à la fois opérationnel et stratégique. Parmi les axes annoncés : le partage de bonnes pratiques, la mise en lumière d’initiatives concrètes, ou encore l’accompagnement des adhérents dans leurs transitions vers des offres cloud.

Renforcer les liens entre SaaS, cloud providers et distributeurs

Si les détails du programme restent à venir, Eurocloud France annonce déjà que les premiers événements seront dévoilés dans les prochaines semaines. Une manière d’ouvrir rapidement le débat avec l’ensemble des acteurs de la chaîne cloud, intégrateurs et MSP compris.

Alors que les modèles cloud continuent d’évoluer vers plus de complexité – entre multicloud, services managés et cloud souverain – les distributeurs cherchent à affirmer leur position comme acteurs de facilitation. Cette commission pourrait également permettre de renforcer les ponts entre les éditeurs SaaS, les fournisseurs de services cloud et les acteurs de la distribution indirecte.

L’enjeu est aussi politique : en rassemblant des retours d’expérience terrains et en produisant des analyses sur les enjeux clés du marché, la commission entend contribuer aux discussions stratégiques sur la transformation numérique. Une initiative qui pourrait préfigurer d’autres rapprochements entre structures représentatives du secteur et partenaires de la distribution.

