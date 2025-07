Distribution IT : EDOX réunira ses partenaires le 11 septembre à Mulhouse

Cette rencontre, soutenue par plus de 30 partenaires technologiques, s’adresse aux revendeurs, intégrateurs et MSP de toute la France, y compris d’outre-mer. Avec ce salon, EDOX propose un rendez-vous orienté IT, réseaux et télécom dans un cadre atypique.

Le format évolue : la session se déroulera en fin de journée, de 16h à 21h30, pour mieux s’adapter aux contraintes des professionnels et favoriser les échanges dans une atmosphère plus détendue. Le grossiste alsacien, actif depuis plus de 30 ans sur le marché de la distribution, souhaite renforcer la dimension relationnelle de l’événement, tout en mettant en avant son catalogue.

Télécom, réseau, audiovisuel : un temps fort de rentrée pour l’écosystème IT régional et national

L’événement sera l’occasion pour les participants de découvrir une sélection de nouveautés produits et de rencontrer les équipes EDOX ainsi que leurs partenaires fabricants. Parmi les marques déjà confirmées figurent notamment Eaton, Epos, Gigaset, IIyama, Nitram, Snom, Telmat, TP-Link, Yealink et Zyxel. D’autres constructeurs sont susceptibles de se joindre à l’événement d’ici septembre. Le salon vise ainsi à créer un espace d’échange autour des offres disponibles en distribution, avec un accent mis sur la proximité et le conseil.

Le lieu choisi, le Musée de l’Automobile, permet également d’ancrer cette édition dans une thématique originale, mêlant passion technologique et patrimoine mécanique. À ce titre, six lots seront mis en jeu pour les participants, avec notamment des tours de piste en voitures de collection, organisés le jour même.

Contrairement à certaines éditions passées plus régionales, EDOX indique que le Stammtisch 2025 s’adresse aux revendeurs, intégrateurs et MSP de l’ensemble du territoire français, y compris les DOM-TOM. L’objectif : renforcer les liens avec son réseau de partenaires tout en valorisant son modèle de distribution spécialisée, ancré dans un territoire mais tourné vers l’ensemble du marché.

L’équipe d’EDOX se dit ravie d’accueillir les visiteurs lors de cette édition et précise : « Venez vivre une expérience unique, alliant technologie, passion et élégance automobile ». Les professionnels intéressés peuvent dès à présent s’inscrire en ligne pour participer gratuitement au salon.

Inscription à EDOX – Stammtisch 2025

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.