Nomination : Jérôme Jullien nouveau VP Channel de Proofpoint

Proofpoint, éditeur spécialisé dans la cybersécurité et de conformité, se renforce avec la nomination de Jérôme Jullien au poste de vice-président channels et alliances pour l’Europe.

Jérôme Jullien aura pour mission de superviser les opérations de distribution et d’alliances de Proofpoint sur une région stratégique, soulignant l’engagement de Proofpoint envers ses activités channel et son investissement dans la croissance de son écosystème de partenaires en EMEA.

Une nomination commentée par le principale intéressé :

« Proofpoint est le partenaire cyber de confiance de certaines des entreprises les plus respectées au monde et son engagement en matière de stratégie channel go-to-market offre de formidables opportunités de croissance .Proofpoint continue de développer des produits innovants pour protéger les employés de ses clients, où qu’ils travaillent. Cette approche contribuera à étendre l’influence de notre écosystème et permettra à nos partenaires de développer durablement leurs activités Proofpoint, en leur offrant les moyens d’apporter encore plus de valeur à leurs clients. »

Basé à Paris, Jérôme Jullien apporte plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des technologies de l’information. Avant de rejoindre Proofpoint, il a occupé des postes de direction chez Vectra AI, Nokia, Riverbed Technology et EMC.

Joe Sykora, SVP, Worldwide Channels and Partner Sales chez Proofpoint, se félicite également de l’arrivée de Jérôme Julien dans l’équipe Proofpoint :

« Proofpoint est une organisation qui accorde beaucoup d’importance au channel. Au fur et à mesure que nous développons notre écosystème dans la région EMEA, la réputation de Proofpoint en tant que leader de la cybersécurité nous a permis d’attirer de grands talents. La solide expérience et le dynamisme de Jérôme Jullien seront inestimables pour transmettre notre vision de la sécurité centrée sur l’humain à nos partenaires clés et répondre au besoin croissant du marché en matière de solutions de cybersécurité avancées. »

