Réponse au risque humain : Proofpoint finalise le rachat de Normalyze, spécialiste du DSPM

Proofpoint annonce l’acquisition de Normalyze, expert en gestion de la posture de sécurité des données (DSPM), pour renforcer sa plateforme de cybersécurité. Avec cette alliance, Proofpoint entend permettre à ses partenaires d’offrir une visibilité accrue et une protection renforcée des données, adaptées aux environnements modernes et complexes.

Proofpoint, spécialiste dans le domaine de la cybersécurité et de la conformité, a annoncé son intention d’acquérir Normalyze, spécialiste en gestion de la posture de sécurité des données (DSPM), pour renforcer son approche de sécurité centrée sur l’humain. Cette acquisition, qui devrait être finalisée en novembre 2024, va permettre à Proofpoint d’améliorer ses capacités de sécurisation des données, de l’environnement SaaS aux environnements multi-cloud, hybrides et sur site.

Renforcer la sécurité des données à l’ère du multi-cloud

Alors que l’adoption de l’IA et des technologies génératives s’accélère, les risques liés à la sécurité des données augmentent, notamment en raison des erreurs humaines et de la complexité des environnements de développement modernes. La multiplication des applications, souvent indépendantes, a généré un vaste écosystème de données interconnectées, difficile à sécuriser. Ce manque de gouvernance peut engendrer des lacunes en visibilité et en contrôle, laissant des données sensibles exposées ou mal protégées.

Pour les entreprises, cela se traduit par des risques accrus de failles et d’accès excessifs, à mesure que davantage d’utilisateurs et de systèmes accèdent aux données. La solution DSPM de Normalyze répond à ce besoin en aidant les organisations à identifier, classer et protéger les données sensibles, même dans les environnements les plus complexes, comme l’explique Ravi Ithal, cofondateur et directeur technique de Normalyze :

« Avec la prolifération rapide des applications cloud développées en interne et l’utilisation d’applications SaaS achetées par des équipes extérieures à l’informatique, les équipes de sécurité sont confrontées au défi de taille de la visibilité et du contrôle incohérents de leurs données critiques dans le cloud .

Selon les études d’Enterprise Strategy Group, plus de 25 % des entreprises manquent de visibilité sur leurs données sensibles, une problématique que Proofpoint entend résoudre en intégrant la technologie DSPM de Normalyze. Les clients bénéficieront ainsi d’une visibilité accrue et d’un contrôle optimal pour réduire leur exposition aux menaces humaines. Une approche confirmée par Ravi Ithal :

« Comme les données sont devenues de plus en plus difficiles à sécuriser, la force motrice de notre mission et de notre technologie a été d’aider les organisations à sécuriser les données qui leur sont chères, où qu’elles se trouvent. En unissant nos forces à celles de Proofpoint, nous pouvons permettre aux organisations d’améliorer encore leur posture de sécurité des données, en réduisant le risque de violations de données causées par des erreurs humaines et en les aidant à hiérarchiser les menaces de perte de données. «

Avec Normalyze, Proofpoint renforce ses solutions à forte valeur ajoutée pour ses partenaires

La technologie DSPM de Normalyze couvre un large spectre, de l’environnement sur site aux applications cloud, offrant aux équipes chargées des données et de la sécurité une solution simplifiée pour collaborer, définir des stratégies de gouvernance et élaborer des plans de sécurité adaptés. En intégrant les solutions DSPM de Normalyze, Proofpoint souhaite fournir une visibilité complète sur les risques liés à la sécurité des données, répondant ainsi aux exigences croissantes des entreprises en matière de protection.

« Aujourd’hui, les données sont menacées en raison du comportement humain », souligne Mayank Choudhary, vice-président exécutif et directeur général de la Sécurité des données et de la conformité chez Proofpoint. Il précise que l’ajout des capacités DSPM de Normalyze donnera aux entreprises la possibilité de mieux contrôler la posture de leurs données, tout en réduisant les risques liés aux erreurs humaines. La plateforme DSPM de Normalyze se distingue par une analyse des risques approfondie, réduisant rapidement les failles potentielles tout en minimisant les coûts associés.

Les caractéristiques de la plateforme, tels que présentés par Normayze :

Découvrir et classifier les données à l’aide de l’IA : Le One-Pass Scanner™ sans agent de Normalyze utilise l’IA pour identifier et classifier avec précision les données sensibles et précieuses à grande échelle dans un large éventail d’environnements de données. L’analyse est effectuée sur place pour maintenir les données sous le contrôle de l’équipe informatique, garantir la conformité aux réglementations strictes en matière de protection des données et améliorer l’efficacité opérationnelle.

Le One-Pass Scanner™ sans agent de Normalyze utilise l’IA pour identifier et classifier avec précision les données sensibles et précieuses à grande échelle dans un large éventail d’environnements de données. L’analyse est effectuée sur place pour maintenir les données sous le contrôle de l’équipe informatique, garantir la conformité aux réglementations strictes en matière de protection des données et améliorer l’efficacité opérationnelle. Évaluer et hiérarchiser les risques : Le risque est hiérarchisé en fonction de l’impact et de la probabilité, offrant une vue complète du risque avec précision et à grande échelle. DataValuator™ attribue une valeur monétaire aux données et identifie les magasins de données ayant le plus grand impact en cas de perte potentielle de données. Le Data Access Graph visualise les relations d’accès et de confiance pour identifier les risques liés au facteur humain, et le Data Risk Navigator met en évidence les chemins d’attaque pouvant conduire à des violations ou à des pertes de données.

Le risque est hiérarchisé en fonction de l’impact et de la probabilité, offrant une vue complète du risque avec précision et à grande échelle. DataValuator™ attribue une valeur monétaire aux données et identifie les magasins de données ayant le plus grand impact en cas de perte potentielle de données. Le Data Access Graph visualise les relations d’accès et de confiance pour identifier les risques liés au facteur humain, et le Data Risk Navigator met en évidence les chemins d’attaque pouvant conduire à des violations ou à des pertes de données. Corriger les problèmes de sécurité et de conformité : Des informations exploitables et des recommandations complètes, intégrées aux alertes dans les plateformes de gestion des services, aident les équipes à remédier aux expositions telles que les accès sur-privilégiés avant qu’elles ne soient exploitées. La solution simplifie également la conformité à plus de 500 référentiels, garantissant le respect des normes réglementaires relatives à la protection des données.

À la finalisation de l’acquisition, prévue en novembre, les solutions de Normalyze seront pleinement intégrées aux offres Proofpoint pour offrir une protection optimale des données dans les environnements numériques actuels.

Retrouvez chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : Le magazine des revendeurs et intégrateurs en France. 60 pages pour tout comprendre des enjeux de la distribution IT & Tech et des tendances du marché Infra, Telecom, Cyber et AV. Et Pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.fr.