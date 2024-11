Distribution, innovation et proximité : Zyxel dévoile ses nouvelles ambitions pour le marché français

Zyxel Networks annonce la nomination d’Eliott Cochet comme Distribution Manager France et scelle un partenariat stratégique avec le distributeur FEEDER. Ces initiatives visent à renforcer le réseau de distribution de Zyxel en France et à répondre aux besoins croissants des TPE/PME en solutions de réseau et de sécurité.

Zyxel Networks, acteur reconnu des solutions réseau, annonce la nomination d’Eliott Cochet au poste de Distribution Manager France, avec pour mission de structurer et développer le réseau de distribution à travers le territoire.

Eliott Cochet, nouveau Distribution Manager de Zyxel Networks France

Eliott Cochet, 31 ans, a débuté sa carrière chez Zyxel, évoluant d’alternant à responsable commercial pour différentes régions, avant de rejoindre Extreme Networks comme Commercial Grands Comptes. De retour chez Zyxel, il prend désormais en charge la distribution en France depuis les bureaux de Limonest, en région lyonnaise.

« Je suis ravi de rejoindre l’équipe Zyxel France en tant que Distribution Manager, avec de nombreuses ambitions en tête. Dès mes premiers jours, j’ai commencé à rencontrer les grossistes pour non seulement évaluer leurs besoins, mais aussi identifier de nouvelles opportunités de collaboration et de croissance. » Eliott Cochet

En s’appuyant sur sa connaissance des revendeurs et du terrain, Eliott Cochet aura pour mission de dynamiser le réseau de distribution en nouant des partenariats stratégiques, et à identifier des relais de croissance dans un secteur marqué par une forte concurrence.

Un partenariat stratégique avec FEEDER

Pour accompagner cette dynamique, Zyxel Networks annonce une collaboration stratégique avec FEEDER, distributeur renommé de solutions technologiques pour les revendeurs et intégrateurs. Avec plus de quatre décennies d’expérience, FEEDER a étendu son offre de la cybersécurité à des domaines tels que le réseau, le cloud et les infrastructures IT, en couvrant des secteurs spécifiques comme le médical, l’industrie et la défense.

Cette alliance permet à Zyxel Networks de renforcer son maillage territorial en France et d’augmenter la disponibilité de ses produits via un distributeur reconnu et expérimenté. « Collaborer avec Zyxel Networks représente une opportunité formidable pour FEEDER, » déclare Claude-Michel Pageault, président du Groupe FEEDER. Il souligne que « le savoir-faire de Zyxel Networks, notamment dans l’univers du WiFi, ses solutions de réseau et de sécurité innovantes vont nous permettre de compléter notre offre, avec des coûts adaptés notamment pour les TPE/PME. »

Explorer des marchés verticaux avec des solutions adaptées

Grâce à ce partenariat, Zyxel Networks peut explorer des marchés plus spécialisés, où la demande pour des solutions de sécurité et de réseau optimisées reste forte. Florian Collet se félicite de cette opportunité :

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec FEEDER. Il s’agit d’une réelle opportunité pour Zyxel Networks d’accroître sa présence en France et d’aller cibler une clientèle diversifiée et différente de celles de nos autres distributeurs. »

Ce rapprochement avec FEEDER permet à Zyxel d’étendre son offre vers des segments verticaux, tels que le médical et l’industrie, en proposant des solutions spécifiques aux besoins de ces entreprises. En renforçant ses relations avec les grossistes et en élargissant l’accès à des marchés variés, Zyxel vise une expansion stratégique sur le territoire français.

