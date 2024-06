« Zyxel est devenu un acteur légitime sur la cybersécurité » : Rencontre sur Cyber Show avec Florent Collet, son Channel Head France

Rencontre sur CyberShow Paris avec Florent Collet, Channel Head de Zyxel France depuis 3 ans. Sa mission : développer un écosystème composé de 3600 partenaires sur la France.

Quel est votre objectif, avec votre présence sur Cyber Show Paris ?

L’objectif de notre présence sur le Cyber Show, c’est de démontrer à cet écosystème de partenaires qui travaille dans la cybersécurité que Zyxel est un acteur légitime sur la cybersécurité, de nous faire connaître davantage sur ce marché. Beaucoup nous connaissent sur le marché du networking, sur le switch, du wifi. Nous aimons rappeler, expliquer que nous avons construit ces dernières années, depuis plus de 5 ans, un écosystème complet sur l’infrastructure réseau. Nous sommes aujourd’hui capable de proposer une solution clé en main à travers notre plateforme cloud, qui inclus une partie de cybersécurité, que nous avons simplifiée dans son usage pour nos revendeurs.

Qui sont les partenaires et les distributeurs de Zyxel en France ?

Aujourd’hui nous travaillons avec 7 distributeurs en France : Ingram Micro, TD SYNNEX, Edox, ACTN, Itancia, Alliance-com et MCA. Il y a une vraie complémentarité entre eux : 7 distributeurs, c’est une vraie force pour nous, qui nous permet de nous positionner sur plusieurs marchés. Un marché d’IT généraliste, d’abord, avec Ingram, TD SYNNEX et MCA. 2 spécialistes de la téléphonie, ensuite, avec Aliance-Com et Itancia. Et deux spécialistes, avec un ancrage plus local, que sont comme ACTN et Edox. Au total, ils nous permettent d’adresser 3600 partenaires en France, 3600 revendeurs actifs.

Quels sont les visiteurs du Cyber Show Paris aujourd’hui ?

Beaucoup de TPE-PME, et c’était le but de notre présence. Certains clients grand compte, aussi. Zyxel adresse principalement les TPE-PME, de 1 à 800 salariés. C’est ce qui nous avez séduit dans Cyber Show Paris. Et bien sûr des revendeurs, nous sommes toujours présent pour échanger avec eux, et leur expliquer la démarche de Zyxel !

A lire également sur ChannelBiz : « Créer un salon pour tous ceux qui souhaitent monter en compétences sur la cyber » : 1er Bilan de Cyber Show Paris avec son créateur, David Berenfus

Photo : Profil Linkedin de Florent Collet