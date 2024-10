Mailinblack complète sa palette d’outils à destination du Channel avec un nouveau portail partenaire

Un portail qui était déjà utilisé par près de 1 500 VAR partenaires de Mailinblack. Sa refonte complète, effectuée en juillet dernier, visait donc avant tout à améliorer encore son interface et son ergonomie. Presque trois mois tard, l’éditeur en tire un premier bilan.

« Nous sommes très fiers de proposer ce nouveau portail à nos partenaires, explique Laura Maret, Directrice Commerciale et Marketing de Mailinblack. Cet outil intuitif va leur permettre de gérer en parallèle une multitude de clients et de solutions avec la suite U-Cyber 360°. Il permet également de travailler davantage en autonomie et d’accroître leur force commerciale grâce à des ressources marketing clé en main. Pour eux, cela se traduit par un gain de temps, une facilité de gestion, et une prospection impactante. »

1500 VAR utilisent déjà le portail partenaire Mailinblack

Le spécialiste de la cyber annonce ainsi avoir enrichi les fonctionnalités de son portail, pour mieux :

Créer et suivre l’ensemble de leurs clients en toute autonomie pour les partenaires VAR ; Permettre aux partenaires distributeurs d’accompagner les revendeurs de manière autonome ; Observer et analyser en temps réel les métriques et les indicateurs clés via un tableau de bord dynamique ; Anticiper les menaces chez les clients grâce à une analyse des données et la mise en place d’actions destinées à corriger les failles identifiées ; Disposer de toutes les ressources marketing et commerciales, des dernières actualités, certifications et mises à jour concernant les produits Mailinblack.

“Nous souhaitions mettre à la disposition de nos partenaires une plateforme complète et simple d’utilisation pour un suivi minutieux et efficient de leur portefeuille client, détaille à son tour Thomas Kerjean, PDG de Mailinblack. Grâce à ce portail, ils peuvent contrôler la sécurité et la protection des organisations qu’ils accompagnent, et sont en mesure de proposer des actions correctives face aux menaces identifiées. Nous avons aussi développé un système d’autorisations spécifiques selon les besoins et les rôles des membres de leur équipe”,

Un portail utilisé au quotidien par Nourdine Belhadj, Responsable Solutions et avant-vente de Softvalue, distributeur Mailinblack : « Nous étions impatients de pouvoir tester ce nouveau portail. Il apporte beaucoup dans notre relation avec nos partenaires revendeurs et intégrateurs Mailinblack. Comme il se révèle également structurant dans la relation entre les revendeurs Mailinblack et leurs propres clients finaux. Sur ce mois de septembre, nous avons intégré chez Softvalue 250 nouveaux partenaires Mailinblack. Pour ces revendeurs, ce nouveau portail est devenu un outil indispensable ».

À lire également sur ChannelBiz :

Retrouvez chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : Le magazine des revendeurs, MSP et intégrateurs en France. 60 pages pour tout comprendre des enjeux de la distribution IT & Tech et des tendances du marché Cyber, Infra, Telecom et AV. Et Pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.fr.