[Partenariat] Mailinblack annonce un accord de distribution avec Arrow ECS en France.

Les revendeurs et intégrateurs francais d’Arrow pourront ainsi retrouver chez le distributeur l’ensemble des solutions de l’éditeur Cyber. Une annonce qui intervient au moment où l’éditeur souhaitait renforcer la distribution de son offre U-CYBER 360°, qui comprend des outils d’aide à la protection des messageries, la sécurisation et la gestion des mots de passe, et la sensibilisation et formation à la cybersécurité.

MailinBlack renforce sa distribution en France avec deux nouveaux distributeurs

Au delà de son partenariat stratégique avec Arrow, Mailinblack annonce renforcer plus globalement sa distribution en France. L’éditeur s’appuiera ainsi sur un second grossiste spécialisé, Softvalue, pour animer plus particulièrement son réseau de revendeurs SMB. Fort de ce nouveau réseau, MailInblack entend concentrer davantage ses efforts sur l’innovation et l’amélioration des solutions, au sortir d’une année 2023 marquée par une croissance de 26 % et l’acquisition de 4 000 nouveaux clients.

Thomas Kerjean, P-DG de Mailinblack :

“Nous sommes très heureux de cette alliance avec Arrow, acteur majeur de l’lT. Face à la massification des cyberattaques, notre vision est de protéger l’utilisateur à 360° de manière efficace, simple et cohérente. Ce marché représente plus de 5Mds€ en Europe. Elle comprend la protection email, la sensibilisation, la formation cyber, la gestion des mots de passe notamment. Le sens de notre alliance est de permettre à tous les partenaires de pleinement saisir cette opportunité, en améliorant fortement l’accompagnement”,

L’éditeur rappelle enfin que si l’entreprise marseillaise est reconnue en premier lieu pour sa solution de protection de messagerie, elle a su diversifier ses outils ces dernières années pour couvrir l’ensemble du risque humain, première vulnérabilité des organisations face aux cyberattaques.

