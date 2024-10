Que peuvent attendre les ESN et MSP du nouveau programme partenaire de Sekoia ?

Sekoia.io, éditeur de cybersécurité expert en détection et réponse étendues, lance son nouveau programme partenaire. Desinté aux ESN, MSP et MSSP qui opèrent la plateforme SOC Sekoia : XDR ou SIEM de nouvelle génération en mode SaaS.

Un nouveau programme qui aura pour objectif d’engager aux côtés de l’éditeur cyber des partenaires de toutes tailles, et d’accompagner le développement d’offres MXDR (Managed Extended Detection and Response). Le spécialiste français de la cyber mise sur un dispositif de montée en compétences continue des partenaires, soutenus par les équipes de Sekoia.io.

Avantages tarifaires, services support, formations certifiantes, et marketing au menu du nouveau Portail Partenaires Sekoia.io

A travers ce programme, Sekoia.io aborde aujourd’hui une nouvelle étape clé de son développement et confirme son modèle reposant sur un réseau de partenaires proches. L’initiative s’inscrit dans la tendance de fond de l’externalisation et de l’hybridation des SOC par les entreprises, souhaitant être accompagnées par des prestataires experts de proximité. Elle répond au besoin croissant de ces derniers d’avoir accès à une plateforme dite SSDP (Security Service Delivery Platform) conçue pour fournir, gérer et optimiser les services de sécurité au sein d’une organisation.

Un nouveau programme accueilli avec enthousiasme par Guillaume Guilhen, Directeur Cyber Defense Center du MSSP U.Neat, et partenaire Sekoia :

« U.Neat opère un SOC reconnu, basé depuis plusieurs années sur le socle technologique Sekoia que nous complétons par des services avancés pour protéger nos clients au plus près de leurs besoins. Le programme partenaires nous permet d’optimiser notre offre et de mieux valoriser notre expertise propre auprès des organisations qui nous font confiance pour assurer leur cybersécurité au jour le jour »

Le programme se présente sur quatre niveaux : Starter, Silver, Gold, et Platinum, qui reflètent la performance commerciale du partenaire, mais aussi son engagement envers la technologie Sekoia.io. En accord avec le principe de réciprocité au cœur de la démarche partenariale Sekoia.io, les MSSP intégrés dans le programme bénéficient en retour d’un soutien structuré se traduisant par des avantages tarifaires, d’accompagnement par les services support et customer success, de formations certifiantes, ainsi que d’actions de marketing et de communication.

L’ensemble des partenaires MSSP Sekoia.io bénéficient d’un nouveau centre de ressources dédié : le Portail Partenaires.

