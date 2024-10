« Sekoia s’appuie sur des MSP qui opèrent des SOC externalisés ou hybrides » : entretien avec Audrey Evon, Head of Channel de Sekoia

Audrey EVON est ‘Head of channel’ France de Sekoia depuis bientôt un an. L’éditeur français, créé en 2015, et qui a accepéré recemment son développement en Europe, présente actuellement à ses partenaires son nouveau programme.

L’occasion de revenir avec Audrey Evon sur le rôle et l’importance du Channel de Sekoia.io en France.

Quels sont les tendances du marché que vous observez ?

Audrey Evon : L’externalisation ou l’hybridation de la cybersécurité opérationnelle d’une entreprise avec un partenaire MSSP de confiance est une réelle tendance, que nous constatons à l’échelle internationale. A l’aide d’une technologie performante et interopérable comme la plateforme SOC Sekoia, cela permet d’améliorer rapidement la posture de sécurité d’une organisation, et de développer l’expertise des équipes qui opérent le SOC managé.

Comment est constitué le Channel de Sekoia ?

A.E. : Nous travaillons en France avec une trentaine de partenaires prestataire qui opèrent des SOC, MSP et MSSP de toutes tailles. Parmi les partenaires historiques, citons par exemple Capgemini, Intrinsec, Orange Cyberdéfense, Synetis, SNS Security ou encore U.Neat. Ces partenaires ont une connaissance fine de l’environnement de leurs clients finaux et apportent une réelle valeur ajoutée en matière de cybersécurité.

Pourquoi lancer aujourd’hui un nouveau programme partenaire sekoia ?

A.E. : Historiquement, Sekoia.io a fait le choix de s’appuyer sur des MSSP et MSP experts de la cybersécurité qui opèrent des SOC externalisés ou hybrides en apportant aux clients finaux une réelle valeur ajoutée. La structuration du programme partenaires correspond à une nouvelle étape dans notre croissance. Il nous permet aujourd’hui de mieux valoriser les partenaires, grands comme petits, qui s’investissent activement à nos côtés. Il s’agit de faciliter un engagement mutuel fidèle à l’ADN de Sekoia.io

Que va apporter ce nouveau programme à vos partenaires ESN et MSP ?

A.E. : L’objectif du nouveau programme partenaires est d’accélérer le développement des activités de nos partenaires sur le socle technologique de Sekoia.io : plateforme SOC (XDR ou SIEM de nouvelle génération) d’une part, et le renseignement sur les cybermenaces (CTI) d’autre part. Nous souhaitons ainsi favoriser le développement d’offres Managed XDR (MXDR).

Crédit Photo : Audrey Evon, Head of Channel France de Sekoia.io

